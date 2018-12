Vulkaan verantwoordelijk voor dodelijke tsunami krimpt

Er blijft nog maar een derde over van de Anak Krakatau vulkaan in Indonesië, nadat een reeks uitbarstingen en een ingestorte zijflank een dodelijke tsunami veroorzaakte.

De hoogte van de vulkaan is volgens het Volcanology and Geological Hazard Mitigation centrum met 200 meter afgenomen. Voor de uitbarsting was hij 338 meter hoog, nu is de vulkaan slechts 110 meter hoog. De erupties zorgden er ook voor dat de massa van de vulkaan afnam van 180 miljoen kubieke meter naar 40 tot 70 miljoen kubieke meter.

De inkrimping verkleint het risico op een nieuwe landverschuiving die tot een tsunami kan leiden, zei Antonius Ratdomopurbo, secretaris van het departement geologie van de Indonesische ministerie van energie. De Indonesische autoriteiten hebben de no-go zone rond de vulkaan wel uitgebreid met vijf kilometer.

Tsunami

De Anak Krakatau had de voorbije maanden al onophoudelijk as en lava de lucht in gespuwd. Afgelopen weekend brak ook een 64 hectare groot deel van de zuidwestelijke vulkaanwand af, die vervolgens in zee stortte. ‘Dat veroorzaakte een landverschuiving op de zeebodem, die leidde tot een tsunami’, zegt Dwikorita Karnawati, het hoofd van de meteorologische dienst van Indonesië. ‘Die tsunami bereikte 24 minuten later de kust.’

Er ging geen tsunamialarm af, omdat de bestaande apparatuur niet in staat was de signalen te meten. Er was namelijk geen aardbeving of sprake van een terugtrekkende zee. Daardoor werden de strandgangers verrast door het opkomende water. Er vielen meer dan 400 doden en duizenden gewonden.

De 17.000 eilanden van Indonesië liggen op de zogenaamde ‘Ring van Vuur’, de geologisch meest actieve zone ter wereld. Het is een hoefijzervormige strook van zo’n 40.000 kilometer die langs Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw-Guinea, Indonesië, de Fillipijnen, Japan, Alaska, Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Zuid-Amerika loopt. Het overgrote deel van ’s werelds aardbevingen, bijna alle grootste aardbevingen en zo’n 75 procent van de vulkaanuitbarstingen – vandaar de naam Ring van Vuur – vinden daar plaats.