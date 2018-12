Tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt

Onbekenden hebben in een bosgebied in Houthalen-Helchteren tientallen vaten van diverse omvang gedumpt. Het gaat vermoedelijk om drugsafval.

De blauwe en zwarte vaten zijn zaterdagmorgen ontdekt. De vaten liggen op een bosweg, waar er niet veel passage is. Uit het eerste onderzoek bleek ook dat er geen lekkages waren of dat er schadelijke stoffen in de bodem zijn gedrongen. Vermoedelijk gaat het weer om afval dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs.

De politie van de zone CARMA werd op de hoogte gebracht. Vermoedelijk zal de civiele bescherming opgevorderd worden om de talrijke vaten met chemische stoffen op te ruimen en op een veilige manier te stockeren. Het voorbije jaar telde de provincie Limburg een recordaantal dumpingen van drugsafval.

In 2015 stond de teller op acht dumpingen. Dit jaar waren er in Limburg al dertig dumpingen aan het licht gekomen. Met dat cijfer behaalt de provincie Limburg het hoogste aantal lozingen van heel het land met in totaal 43 sluikstorten van afval, afkomstig van de productie van synthetische drugs.