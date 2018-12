7.500 euro voor wie zijn huis sloopt (en heropbouwt)

Wie een woning sloopt en er iets nieuws op bouwt, kan daarvoor straks op een premie van 7.500 euro rekenen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wil op die manier voor meer energiezuinige huizen zorgen.

Bijna een derde van onze huizen en vijftien procent van de appartementen dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze oude gebouwen zijn niet energiezuinig, hebben vaak stabiliteits- en vochtproblemen of zijn gewoon niet meer aangepast aan de huidige comfortwensen. Financieel is het vaak niet meer zinvol om ze nog te renoveren. Afbreken en iets nieuw in de plaats zetten, is soms een betere oplossing.

In de dertien centrumsteden bestaat daarvoor al een verlaagd btw-tarief van 6 procent. Voor gewone nieuwbouw is dat 21 procent. Maar dat gunstige ­regime geldt niet voor de rest van Vlaanderen. Tommelein wou daar wel voor zorgen, maar mocht niet van Europa. Daarom kiest de minister voor de btw-korting. Wie tussen oktober dit jaar en eind oktober volgend jaar een vergunning aanvraagt voor sloop én heropbouw, en niet in een centrumstad woont, zal vanaf 1 januari een beroep kunnen doen op die korting. De aanvraag zal online kunnen worden ingediend op de site van het Vlaams Energieagentschap. Het gaat om een forfaitair bedrag van 7.500 euro, dat zal worden uitbetaald drie maanden nadat de woning effectief tegen de grond ligt. Andere voorwaarden zijn er niet. Ook de leeftijd van het huis speelt geen rol.

De Vlaamse regering keurde de maatregel al goed. Ze trok er in totaal vijftien miljoen euro voor uit, een bedrag dat gebaseerd is op het aantal woningen dat elk jaar tegen de vlakte gaat. In 2016 waren er dat een kleine 6.000, een aantal dat jaar na jaar stijgt.

