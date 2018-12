Nederlandse vertaling op signalisatieborden loopt helemaal mis in Brusselse rand

De signalisatie naar aanleiding van de werkzaamheden in het centrum van Sint-Genesius-Rode, wekt opnieuw ergernis op. De Nederlandse vertaling op de borden laat te wensen over, er staat namelijk geschreven: ‘Stap uit de fiets’. Het is niet de eerste keer dat signalisatieborden voor wrevel zorgen.

Deze keer gaat het om twee borden in de Dorpsstraat, aan de kruising met de Oliebronstraat en ter hoogte van de KBC-bank. Het opschrift maant fietsers aan om af te stappen, al is de vertaling naar het Nederlands niet helemaal correct. ‘Stap uit de fiets’, staat er te lezen.

Nederlands bovenaan

Bij een deel van de Nederlandstalige inwoners wekt die vertaling ergernis op, anderen moeten er eens goed mee lachen. De gemeente heeft de fout alvast doorgegeven aan de aannemer, en gewacht wordt tot die het nodige doet.

Intussen is er vanuit de oppositie nog altijd ongenoegen over enkele borden die de omleiding aangeven. Vorige maand al kaartte oppositieraadslid Bruno Stoffels (Respect) aan dat op dat bord het Nederlandstalige opschrift bovenaan moet staan met daaronder de vertaling in het Frans, dit overeenkomstig met de taalwetgeving. Ook schepen Anne Sobrie (Respect) signaleerde dit al meermaals. In de praktijk veranderde er nog niets.