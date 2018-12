‘Killing Me Softly’-schrijver gestorven

Norman Gimbel was een Oscar- en Grammywinnende liedjesschrijver. Hij stierf op 91-jarige leeftijd, dat laat zijn familie weten.

Gimbel was bekend geworden mij zijn teksten ‘Killing Me Softly with this Song’ en het themalied van de televisieserie Happy Days. Hij schreef ook de Engelse vertaling van het gekende Braziliaanse lied The Girl from Ipanema.

Norman Gimbel werd in Brooklyn geboren en begon zijn muziekcarrière samen met uitgevers David Blum en Edwin H Morris. Hij boekte zijn eerste succes toen hij in 1956 de hit Canadian Sunset schreef voor Andy Williams.

Hij brak door bij het grote publiek met zijn werk voor televisie en film. Hij schreef voor Laverne & Shirley, Wonder Woman en HR Puffnstuff. Hij werkte lang samen met componist Charles Fox. Ze wonnen samen in 1973 een Grammy voor het lied Killing Me Softly. Samen met componist David Shire won hij in 1997 Oscar voor het lied It Goes Like It Goes, gezongen door Jennifer Warnes in de film Norma Rae. Hij werd in 1984 ingelijfd in de Songwriters Hall of Fame.

Gimbel stierf op 19 december in zijn huis in Montecito, Californië.