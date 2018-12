Dode en vier gewonden bij betogingen tegen uitstel Congolese verkiezingen

Bij manifestaties in de Congolese stad Beni tegen het uitstel van de verkiezingen zijn vrijdag een dode en vier gewonden gevallen. In de meeste regio’s van het land werd er niet betoogd.

In Beni, Butembo en Goma vonden vrijdag manifestaties plaats tegen het uitstel van de Congolese verkiezingen van zondag in Beni-Butembo. De politie dreef er de manifestanten uit elkaar, en in Goma werd het materiaal van een cameraman van BBC in beslag genomen door de politie. ‘Blanke journalisten’ mochten bovendien geen beelden maken van politieoperaties. Er waren tijdens de manifestatie ook schoten te horen.

Een manifestant raakte gewond aan het hoofd en werd overgebracht naar het mortuarium, meldde een journalist van AFP. Volgens de burgerbeweging Lutte pour le changement (Lucha) raakten ook vier mensen gewond. Bronnen maken ook melding van ‘talrijke arrestaties’.

Bronnen binnen het leger en de politie melden dan weer dat de woning van de adjunct-directeur bevoegd voor de strijd tegen de criminaliteit in brand werd gestoken. Bronnen bij de veiligheidsdiensten bevestigen dat er een dode en vier gewonden vielen.

Grotendeels rustig

De alliantie rond oppositiekandidaat Martin Fayulu had donderdag opgeroepen tot een algemene staking in het hele land. Met een actie ‘dode stad’ wil de alliantie Lamuka protesteren tegen het uitstel van de algemene verkiezingen tot maart 2019 voor 1,2 miljoen van de in totaal 40 miljoen ingeschreven kiezers in twee regio’s die door onrust of een ebola-epidemie getroffen zijn. In de meeste regio’s in het land werd echter geen gehoor gegeven aan de oproep, waardoor de economische activiteit er normaal verliep.