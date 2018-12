Ophef over 'cokespot' van Proximus: ‘Lijntje cocaïne snuiven wordt normaal’

Een spotje van Proximus bij de Eén-serie ‘Over Water’ krijgt kritiek van organisaties die aan drugs­preventie doen. ‘Er wordt duidelijk een lijntje gesnoven. Dit banaliseert het gebruik van drugs.’

De Eén-reeks van Tom ­Lenaerts op zondagavond begint en eindigt met een spotje van Proximus. Samen met het logo van het telecombedrijf verschijnt de tekst ‘Geniet samen van de wekelijkse dosis actie’, waarna de letters worden ‘opgesnoven’.

‘Dat was even schrikken’, zegt Tom Evenepoel van de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugsproblemen (VAD). ‘Goed, dit sluit aan bij een fictiereeks waarin het over cocaïne in de Antwerpse haven gaat. Maar met zo’n spotje suggereer je dat een lijntje snuiven iets gewoons is, terwijl drugs illegaal zijn.’

Jury voor Ethische Praktijken

Ook hulpverleners zitten met vragen. ‘Gaan we drugsgebruik normaliseren?’, ­reageerde de vereniging Reset op Twitter. David Ketteridge, die via Reset jongeren met een verslaving helpt hun leven weer in handen te ­nemen, betreurt het clipje. ‘Het banaliseert drugs en staat haaks op de ­inspanningen die we doen om jongeren te sensibiliseren.’

Het is ook merkwaardig dat zo’n boodschap wordt verspreid door Proximus en de VRT, zegt de VAD. ‘Dat zijn toch voor een deel overheidsbedrijven.’

Het kabinet van minister Sven Gatz (Open VLD) wenste niet te reageren. ‘Er kan altijd een klacht worden ingediend bij de JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake ­reclame.’ Of er klachten zijn binnengekomen, is onduidelijk, aangezien de kantoren van de JEP met eindejaar gesloten zijn. Bij de VAD en Reset ­horen we dat zij geen klacht overwegen, ‘om aan de zaak geen ­extra ruchtbaarheid te geven’.

‘Alleen auditief’

Jan Margot van Proximus ziet geen ­graten in het filmpje. ‘Wij maken geen reclame voor drugs. Zoals wel vaker linken we op creatief-ludieke wijze een spotje aan de inhoud. Als er al een probleem zou zijn, hadden de VRT en de VAR (de reclameregie van de open­bare omroep, red.) het beslist geweigerd.’

‘De VAR verkoopt deze billboardruimte’, horen we bij de VRT. ‘Via een screeningteam ziet de VAR toe op de inhoud. Wat kan en wat niet is met de VRT afgetoetst. In ­geval van twijfel of reacties komt er apart overleg. Dat is er deze keer niet geweest. De VAR oordeelt dat er slechts subtiel en dan nog alleen auditief wordt verwezen naar drugs.’

De VRT ziet dan ook geen reden om het clipje ­terug te trekken. ‘Mochten er toch nog klachten komen, dan zullen we de billboard opnieuw tegen het licht houden.’