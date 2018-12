Defensie bekijkt per operatie of gsm-gebruik moet worden beperkt

Defensie bekijkt per operatie of het smartphonegebruik van de Belgische militairen moet worden beperkt. Reden daarvoor is dat de informatie die smartphones genereren, door andere partijen zoals Rusland kan worden misbruikt.

‘We hebben beslist om onze medewerkers erop te wijzen dat het gebruik van smartphones bepaalde gevaren inhoudt’, zei kolonel Carl Gillis van de divisie Operaties van de generale staf van Defensie vrijdagavond aan Belga. Het gaat dan niet alleen om sportapplicaties zoals strava, maar ook sociale netwerken zoals Facebook.

‘Die informatie kan misbruikt worden door criminelen om in te breken wanneer de militair op operatie is, of om militairen te bedreigen of in militaire zin om doelwitten aan te duiden’, stelt Gillis.

Defensie heeft een aantal metingen uitgevoerd en gekeken wat de buurlanden doen. Duitsland sensibiliseert zo zijn militairen, terwijl Nederland de soldaten die op operatie gaan, een dienst-gsm geeft. ‘Wij maken voor de verschillende inzetgebieden een risico-analyse, zoals de Britten’, zei de kolonel nog. In Mali bijvoorbeeld is gsm-gebruik toegelaten, omdat lokale strijders er niet over de middelen beschikken om de smartphone-informatie te onderscheppen.

Posities vrijgeven

In de Baltische staten gaat Defensie wel een stapje verder. ‘In bepaalde gebieden en onder bepaalde omstandigheden is het gebruik van de gsm niet toegelaten’, aldus Gillis. ‘We willen vermijden dat wanneer we op oefening gaan en bepaalde posities innemen voor een mogelijke aanval, dat die posities worden vrijgegeven. We zullen dan wel middelen regelen om communicatie te verzekeren voor contact met het thuisfront.’ Bevinden de militairen zich in de kazerne, mogen ze de gsm wel gebruiken.

Vanaf januari zijn ongeveer 250 Belgische militairen op operatie in Estland, waar ze deel zullen uitmaken van een multinationaal bataljon onder leiding van de Britten. Dat gebeurt in het kader van de ‘enhanced Forward Presence’ (eFP), de versterking van de oostflank van de NAVO in de Baltische staten en Polen.

De kolonel spreekt nog van een ‘gigantische evenwichtsoefening’ tussen oordeelkundig smartphonegebruik en militaire noodwendigheid, die al van voor de zomer op volle toeren draait. ‘Alle Belgen zijn via hun smartphone kwetsbaar voor mensen met malafide bedoelingen’, waarschuwt hij ook.