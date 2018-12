‘Advocaten kunnen in de regel zonder probleem kopieën nemen van dossiers’

Advocaten of partijen die de toelating tot inzage en afschriftname van een strafdossier hebben, kunnen ‘in de regel zonder problemen’ kopieën nemen met smartphones, leespennen of handscanners. Dat zeggen de Gentse en Antwerpse hoven van beroep. Ze reageren daarmee op een artikel in De Tijd, waarin stond dat advocaten ook in 2019 nog altijd gedoemd zullen zijn tot pen en papier.

Advocaten die voor hun cliënt een strafdossier inkijken op de griffie, zullen ook volgend jaar nog geen smartphone of handscanner mogen gebruiken om de vaak tientallen bladzijden te fotograferen of kopiëren. Dat schreef De Tijd donderdag op basis van een advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

‘Stemmingmakerij’, zeggen de Antwerpse en Gentse hoven van beroep. ‘Er wordt de verkeerde perceptie gewekt als zouden advocaten of partijen die toelating hebben tot inzage en afschriftname van het strafdossier, geen kopieën mogen nemen met eigen middelen zoals leespennen, handscanners of smartphones. Daar wordt in de regel echter geen enkel probleem van gemaakt’, klinkt het in een mededeling. ‘De administratie van Financiën heeft reeds lang geleden bevestigd dat er geen kopierecht verschuldigd is indien een partij of advocaat met eigen middelen een kopie neemt.’

Maar voor dossiers waarin het onderzoek nog loopt en waarin een partij inzage kan nemen in het dossier in het kader van de procedure voorlopige hechtenis, liggen de zaken anders, geven ze bij de hoven van beroep toe. ‘In deze fase is het onderzoek immers nog lopende. Andere verdachten zijn nog niet geïdentificeerd, worden nog opgespoord of meerdere betrokkenen dienen te worden gehoord. Daarbij is het van belang dat ze zo min mogelijk verklaringen op elkaar kunnen afstemmen of bewijzen kunnen wegmaken’, klinkt het. ‘De mogelijkheid om, zonder toelating van de onderzoeksrechter, kopie te nemen van het dossier zou de goede afloop van een onderzoek in het gedrang kunnen brengen. (...) Het is onbegrijpelijk dat de minister van Justitie hiermee geen rekening heeft gehouden.’

Enkel in dossiers inzake voorlopige hechtenis waar het onderzoek nog loopt, stelt de problematiek zich dus, zeggen de hoven van beroep. Bovendien kunnen advocaten of partijen zelfs dan nog kopieën nemen, zij het enkel met toestemming van de bevoegde onderzoeksrechter.