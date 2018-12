Go Pass 10 vanaf juli enkel digitaal verkrijgbaar om agressie tegen treinpersoneel te verminderen

De NMBS breidt haar digitale aanbod uit. Vanaf juli 2019 biedt de spoormaatschappij de tienrittenkaarten Rail Pass (vrij traject), Go Pass (vrij traject voor jongeren tot 26 jaar) en Key Card (voor korte afstanden) aan in digitaal formaat. De Go Pass 10 zal vanaf dan zelfs uitsluitend nog digitaal te verkrijgen zijn. De maatregel moet helpen bij het verminderen van agressie tegen treinpersoneel.