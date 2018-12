Kris Peeters niet in Antwerpse gemeenteraad

Sam Voeten neemt het zitje van Kris Peeters in de Antwerpse gemeenteraad over. De Europese lijsttrekker voor CD&V blijft wel in de Scheldestad wonen.

Wat politieke waarnemers altijd hebben verwacht, werd vanmiddag ook getekend. Kris Peeters trekt niet naar de Antwerpse gemeenteraad. Fractiewoordvoerder in de Kamer, Sam Voeten (30), neemt zijn zitje in. Met zijn geste wil de vicepremier de verjonging alle kansen geven. In de Antwerpse districtsraad neemt Annelies Thoelen (31) de plaats van de vicepremier in.

De gemeenteraadsverkiezingen draaide voor Peeters op een teleurstelling uit. Op vraag van de partij verhuisde hij van Puurs naar Antwerpen. Maar het campagneparcours verliep erg hobbelig. Met nog geen 7 procent van de stemmen en drie gekozenen kon hij het verschil niet maken. Tot overmaat van ramp knikkerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) de christendemocraten ook uit zijn coalitie. Voor het eerst in bijna 100 jaar bezetten de christendemocraten de oppositiebanken. Zij beloven ‘constructief oppositiewerk’.

Voor Peeters was dat geen prettig vooruitzicht. In mei verlaat hij de vaderlandse politiek om in het Europees Parlement te zetelen. Voeten, afkomstig uit het district Merksem waar de partij wel in de coalitie zit, was zijn logische vervanger. Andere raadsleden zijn Kamerlid Nahima Lanjri en voormalig schepen van Cultuur Caroline Bastiaens. Zij stond eerder haar plaats in het Vlaams Parlement af aan Orry Van de Wauwer. Haar politieke toekomst oogt onzeker.

Aan De Tijd liet Peeters weten dat hij in Antwerpen blijft wonen. Hij behoudt evenwel zijn huis in Puurs waar zijn zoon is gedomicilieerd. Tijdens de campagne versleet De Wever hem als een ‘passant’ of zelfs als een ‘transmigrant’ omdat Peeters enkel huurde. De christendemocraat hoopt nu dat de berichten over zijn werkelijke woonplaats zullen stoppen. Hij blijft ook actief in het Antwerpse om de raadsleden met raad en daad bij te staan.