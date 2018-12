Trump wil grens met Mexico sluiten als geld voor muur uitblijft

gisteren

Trump pareert kritiek in Irak

De Amerikaanse president, Donald Trump, en first lady Melania Trump hebben een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak. Het is het eerste bezoek van Trump aan een conflictgebied sinds zijn aantreden. De president had kritiek gekregen omdat hij nog geen troepen in een strijdgebied had bezocht, terwijl hij al bijna in de helft van zijn presidentschap zit. Vijftien jaar na de inval van Amerika in Irak verblijven duizenden Amerikaanse troepen in het land.