Was het een cynische grap? Een verhuld dreigement? Een opgestoken middelvinger naar de rest van de wereld?

Het relatiegeschenk van staatszender Russia Today is een directe verwijzing naar de aanslag met het zenuwgif novitsjok op oud-spion Sergej Skripal, dit voorjaar in het Britse Salisbury.

Staatszender Russia Today (RT) stuurde deze week een bizar nieuwjaarscadeau aan zijn relaties: een replica van de kathedraal van Salisbury, gemaakt van chocola.

Het relatiegeschenk is een directe verwijzing naar de aanslag met het zenuwgif novitsjok op oud-spion Sergej Skripal, in maart van dit jaar. Toen de Britse politie afgelopen september camerabeelden van twee verdachten vrijgaf, was het RT-hoofdredacteur Margarita Simonjan die als enige de twee Russen mocht interviewen.

Tijdens een surrealistisch vraaggesprek beweerden ‘Roeslan Bosjirov’ en ‘Aleksandr Petrov’ dat ze geen geheim agenten waren, maar eenvoudige toeristen. Bosjirov noemde als bezienswaardigheid de kathedraal van Salisbury: 'beroemd vanwege zijn torenspits van 123 meter.' De mannen kregen het intussen zo warm, dat Simonjan vriendelijk aanbood de airco aan te zetten.

Het ‘interview’ leidde tot grote hilariteit in Rusland: op sociale media waren de grappen over ‘de torenspits van Salisbury’ niet van de lucht. Kort na het interview identificeerde onderzoeksgroep Bellingcat ‘Petrov’ en ‘Bosjirov’ als Aleksandr Misjkin en Anatoli Tsjepiga, officieren bij de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

‘Om van over je nek te gaan’

De reacties op RT’s chocoladekathedraal liepen sterk uiteen. 'Om van over je nek te gaan', twitterde Paula Chertok, auteur bij de Oekraïense nieuwssite Euromaidan Press. Maar de Russische onafhankelijke nieuwszender Dozjd nodigde de redactie van RT uit op de thee: 'We zijn bang om hem alleen op te eten.'

De verslaggeving van RT – dat wereldwijd uitzendt – ligt onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. De Britse mediawaakhond Ofcom oordeelde eerder deze maand dat de Russische staatszender na de aanslag in Salisbury verschillende malen regels voor objectieve verslaggeving heeft geschonden. Meteen daarna kondigde Ofcoms Russische tegenhanger Roskomnadzor aan BBC World News te gaan onderzoeken op mogelijke overtredingen.

De kathedraal was trouwens niet de enige grap van RT. Op 24 december zette de zender een filmpje op YouTube, waarin Donald Trump een kerstcadeau uitpakt – een zwart t-shirt met het RT-logo en de Russische tekst: ‘Werkt u voor de GROe?’ Melania Trump trekt het T-shirt aan in bed. Op verzoek van haar echtgenoot vertaalt ze de tekst: 'Er staat make America great again.'