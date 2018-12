‘Op oudejaarsnacht moet je al eens dronken passagiers helpen afstappen’

Zelf feesten zal ze niet doen, maar op oudejaarsnacht bevindt Jessy Van Geffen (42) zich wel te midden van de feestvierders. Die brengt ze namelijk veilig thuis, met de tram. ‘Eens stapte mijn zoon op, terwijl hij had gezegd dat hij op oudejaar zou thuisblijven. Hij schrok zich rot.’

Sommige jobs houden nooit op. Zelfs niet tijdens de feestdagen. Feest op het werk? Of verstand op nul en gaan? Vandaag: Jessy Van Geffen, chauffeur bij De Lijn.

Net als voorgaande jaren zorgen de chauffeurs van De Lijn er op oudejaarsnacht voor dat alle feestvarkens hun bed heelhuids terugvinden, in welke toestand dan ook. Op 140 trajecten worden daarvoor 350 medewerkers ingezet. Jessy Van Geffen (42) is een van die medewerkers, en gaat in Antwerpen aan de slag.

‘De nacht van 31 december op 1 januari belooft een drukke werkdag te worden. Ik rijd die nacht van tien uur tot half acht ’s morgens op tramlijn 5. Uiteraard niet non-stop, er zijn strikte rusttijden. Lijn 5 stopt onder meer aan de Groenplaats, waar altijd erg veel feestvierders op- en afstappen. Het zal dus opnieuw erg druk worden aan boord.’

‘Ik vind het absoluut niet erg dat ik moet werken terwijl heel wat andere mensen feestvieren, wel integendeel. Het zal nu zelfs de zevende opeenvolgende keer zijn dat ik werk op oudejaar. Ik stel me altijd vrijwillig kandidaat. We worden extra betaald, dat klopt, maar daarvoor doe ik het niet. Ik doe mijn job gewoon erg graag. Bovendien besef ik als ouder maar al te goed hoe belangrijk het is dat feestende kinderen na een nacht uitgaan ook weer veilig kunnen thuiskomen.’

Zingen mag, drinken niet

‘Het gevoel dat ik een feest mis, heb ik overigens niet. Toen ik opgroeide, vierden we thuis nooit heel erg uitbundig oudejaar. Bovendien is ook de sfeer aan boord erg vrolijk. Er is om te beginnen meer contact met de klanten. De meesten die op oudejaarsnacht op de tram zitten, zijn occasionele reizigers. Zij kennen de routes niet zo goed, en komen dan aan de chauffeur vragen waar ze bijvoorbeeld moeten overstappen. De rest van de sfeer wordt gemaakt door diegenen die tijdens de rit beginnen te zingen. En ik help graag met meezingen.’

‘De sfeer in de tram mag dan losser zijn dan gebruikelijker, alcohol drinken aan boord blijft ten strengste verboden. Op de eerste plaats uiteraard voor de chauffeur: wordt er bij controles ook maar een druppel alcohol in het bloed gevonden, dan volgt het ontslag. Maar ook reizigers die bijvoorbeeld met volle bierglazen proberen op te stappen, moeten we de toegang aan boord weigeren. Er heerst een strikte nultolerantie.’

Plichtsbesef

‘Problemen met dronken feestvierders heb ik in al die jaren nog nooit gehad. Wat je wel al eens moet doen, is bijvoorbeeld dronken passagiers helpen afstappen. Maar agressie, neen, dat nooit. Twee jaar geleden maakte ik ook mee dat mijn zoon plots op de tram stapte, terwijl hij me had gezegd dat hij op oudejaar zou thuisblijven. Hij schrok zich kapot plots zijn moeder te zien.’

‘Voor veel mensen lijkt het niet prettig om te moeten werken op oudejaar, maar mij verbaast het telkens weer hoeveel chauffeurs bij De Lijn zich vrijwillig kandidaat stellen. Uiteraard is er de financiële beloning, maar voor velen is er ook het plichtsbesef. Mensen rekenen erop dat ze dankzij ons veilig thuis geraken.’

Heel wat lokale besturen bieden hun inwoners op oudejaarsavond- en nacht gratis tickets aan voor De Lijn. Wie toch moet betalen, kan voor 4 euro onbeperkt de bus of tram nemen op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Dit kan via het speciale sms-ticket.