Wachtrij om Belgische frank om te wisselen

Er kwamen donderdag 69 mensen Belgische frank wisselen bij de Nationale Bank in Brussel. Dat is goed voor een totaal van 780.000 frank, of 19.336 euro. De ‘stormloop’ komt er nadat de Nationale Bank de mensen er woensdag aan herinnerd had dat oude franken nog steeds gewisseld kunnen worden.

Veel mensen wisten niet dat ze nog steeds oude Belgische franken kunnen wisselen. Normaal gezien komen er dagelijks een of twee mensen oude biljetten wisselen, maar nadat er in de media verschenen was dat oude franken nog steeds gewisseld mogen worden, was er een ‘stormloop’, zei de Nationale Bank aan VRT. Op één dag kwamen er donderdag 69 mensen oude biljetten ruilen voor in totaal 780.000 frank, of 19.336 euro.

Sinds 2012 betalen we met euro’s, maar toch zijn er nog zo’n 16 miljard Belgische frank in omloop. Dat komt neer op zo’n 40 miljoen euro. Men kan bij de Nationale Bank in Brussel briefjes tussen 100 en 10.000 frank wisselen. Muntjes en briefjes van 20 en 50 frank worden niet meer aanvaard.