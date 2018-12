Hoeveel moskeeën telt Duitsland? Niemand weet het precies. De Duitse Centrale Raad voor Moslims schat het aantal op 2.500, maar het kunnen er net zo goed 2.800 zijn. Officiële cijfers zijn er niet, want wie een moskee wil openen, is in Duitsland niet verplicht die te registreren. Vaak zijn ze onherkenbaar weggestopt achter een anonieme muur.

Een moskee achter een gewone gevel in de Berlijnse Torfsstrasse. Foto: epa-efe

Dat stemt steeds meer Duitsers ongemakkelijk. De jongste jaren werd immers steeds duidelijker dat in veel moskeeën het salafisme verkondigd wordt. Ze worden gefinancierd door Saudi-Arabië, Koeweit of andere Golfstaten waar deze fundamentalistische vorm van de islam beleden wordt. Vooral in Noordrijn-Westfalen is de invloed van de salafisten groot.

De Turkse moskeeën worden dan weer gebruikt als propagandahuizen van president Erdogan of van de radicaal nationalistische Grijze Wolven. Dat werd eind september nog duidelijk toen de Turkse president in Keulen de grootste Turkse moskee van Europa – er kunnen ruim 2.000 gelovigen terecht – opende. Tijdens de openingsceremonie pleitte hij voor soortgelijke gebedshuizen in andere Duitse steden. Volgens Erdogan zijn deze moskeeën de beste garantie tegen moslimterrorisme. Maar veel Duitsers zien dat anders. Imams in die moskeeën zijn in dienst van de Turkse staat en lopen aan de hand van Erdogan.

Gelovigen betalen

Daarom wordt op hoog politiek niveau nagedacht over manieren om meer greep te krijgen op de wildgroei. Het idee dat steeds meer veld wint, is om moskeeën aan dezelfde regels te onderwerpen als joodse synagogen en christelijke kerken. Zij zijn voor hun werking grotendeels afhankelijk van de belasting die de gelovigen betalen. Voor zogenaamde Kirchensteuer moeten ze op hun belastingbrief aangeven naar welke geloofsgemeenschap hun bijdrage moet gaan. Maar omdat de meeste moskeeën niet officieel geregistreerd zijn, kan dat voorlopig niet voor de islam.

Het was minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) die het voorstel eind vorige maand lanceerde tijdens de jaarlijkse Conferentie van de Duitse Islam, waar het meer georganiseerde deel van de Duitse moslims verzamelen blaast. Volgens Seehofer is het dringend nodig dat ook de islam zichzelf organiseert ‘volgens de grote principes van de Duitse grondwet die ook de relaties tussen kerk en staat regelt’. Kirchensteuer is daar een belangrijk onderdeel van.

De voorbije dagen wierp ook de Bondsdag zich op het idee. Het kreeg bijval van de coalitiepartners CDU en SPD. ‘Het moet ons doel zijn om de islam in Duitsland van inmenging van buitenlandse staten te emanciperen en een sterkere binnenlandse oriëntatie te laten krijgen’, zei CDU/CSU-vicefractievoorzitter Thorsten Frei in Die Welt. Ook de Groenen vinden het geen slecht idee.

Maar bij moslimorganisaties heerst eerder scepsis. Seyran Ates, oprichter van de liberale Berlijnse Ibn-Rushd-Goethe-moskee, denkt dat iets geregeld kan worden via het vrijwillige systeem van de zakat, de islamitische vorm van liefdadigheid. Maar zo zien de politici het waarschijnlijk niet.

Geldstromen

De moskee van Potsdam. Foto: belgaimage

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dan weer de mogelijkheid om alle donaties die de Golfstaten doen aan de Duitse moskeeën te registeren. Op die manier wil Berlijn beter zicht krijgen op de geldstromen. De regering heeft de inlichtingendiensten ingeschakeld om die stromen in kaart te brengen. Volgens berichten in de Duitse media zou Koeweit bereid zijn inzage te geven in de schenkingen, maar zijn de andere landen veel terughoudender.

Volgens een rapport van het Centrum voor de Bestrijding van Terrorisme hebben landen als Saudi-Arabië langetermijnstrategieën om radicale groepen te beïnvloeden. Riad blijft dat echter ontkennen. Volgens datzelfde gelekte rapport zouden er ook groepen actief zijn die moslims moeten bekeren tot het salafisme.

Ook in ons land wordt de Grote Moskee van Brussel verdacht van de verspreiding van de salafistische islam. Daarom moet de vzw die de moskee beheert vertrekken. Uiterlijk tegen maart 2019 moet ze weg zijn. Maar de Saudi’s die achter de vzw zitten, werken voorlopig niet echt mee.