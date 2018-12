Het is tien voor negen ’s avonds en een interventie van de brandweer in Sint-Agatha-Berchem legt mijn tramlijn lam. Ik moet nog 3,9 kilometer naar het centrum van Brussel wandelen, maar mijn smartphone ...

Wordt 2019 het jaar van de elektrische deelstep? In steden als Brussel en Antwerpen kon je dit najaar niet naast de opmars kijken. In een maand tijd verdubbelde het Amerikaanse bedrijf Lime zijn aanbod in de hoofdstad, tot 1.000 e-steps.

Het is tien voor negen ’s avonds en een interventie van de brandweer in Sint-Agatha-Berchem legt mijn tramlijn lam. Ik moet nog 3,9 kilometer naar het centrum van Brussel wandelen, maar mijn smartphone toont dat er een elektrische deelstep van het bedrijf Lime om de hoek staat. Door een QR-code te scannen, ontgrendel ik de step. 13 minuten later sta ik voor mijn deur, de kasseistroken blijken de grootste uitdaging, maar ze zijn niet onoverkomelijk. Ik vergrendel het voertuig met de app en laat het achter. Het ritje kost me 2,95 euro.

In steden als Brussel en Antwerpen is de opmars van elektrische deelsteps duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. De Brusselse start-up Troty stak afgelopen zomer als eerste zijn neus aan het venster, maar het is de komst van de Amerikaanse spelers Bird en Lime die voor de boom hebben gezorgd.

‘Groei verrast’

Lime was de laatste om neer te strijken in Brussel. Maar het bedrijf uit San Francisco duwde het gaspedaal in door meteen 500 e-steps te plaatsen, waar concurrent Bird er tot dan toe 200 had gestald en Troty 60. Een goede maand later heeft Lime er al 1.000, zegt Benjamin Barnathan, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor België. ‘De enorme groei heeft ook ons verrast, want de winter is niet de beste tijd om te lanceren. Maar ondertussen hebben we 35.000 gebruikers en deze week ronden we de kaap van 100.000 ritjes.’

Hoeveel van die gebruikers de elektrische deelsteps frequent gebruiken of gewoon de app hebben gedownload, wil Barnathan niet zeggen. Ook toeristen kunnen de steps gebruiken. ‘Maar de activiteitsgraad ligt hier hoger dan we hadden verwacht. Brussel is voor ons een Europese vaandelstad geworden.’

Veiligheid

‘Verdere groei in de grootste Belgische steden, is ons doel’, zegt Barnathan. Het bedrijf zit onder andere samen met het Antwerpse stadsbestuur, nadat het een eerdere lancering had moeten stopzetten, omdat het geen vergunning had. ‘De komende maanden reiken we nog eens twee licenties uit en we onderhandelen met verschillende partijen’, zegt Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit in de havenstad. ‘Maar er is nog niets beslist.’ Bird is wel al sinds midden oktober actief in Antwerpen en Kennis zegt ‘positief’ te zijn over de samenwerking. ‘Uit voorlopige en ruwe cijfers blijkt dat ze heel veel worden gebruikt. Het aantal is nog beperkt (Bird wil zelf geen cijfers geven, red.), maar het gebruik ervan blijkt bij het hoogste van alle Europese steden.’

‘Dat de elektrische deelstep het aanbod vergroot voor wie zich duurzaam wil verplaatsen, kan ik alleen maar toejuichen’, zegt Kennis. Zijn Brusselse collega Bart Dhondt (Groen) is het daarmee eens. ‘Maar die nieuwe verplaatsingsvormen moeten goed worden georganiseerd, zodat ze geen hinder veroorzaken’, waarschuwt hij. De e-steps van Bird en Lime halen respectievelijk 18 en 24 kilometer per uur. ‘Ze moeten de verkeersregels volgen’, zegt Kennis. ‘Het stadsbestuur overlegt geregeld met Bird en kijkt samen met de politie wat kan en niet kan. Zo moeten steps op fietspaden rijden. In winkel- en wandelstraten moet dat tegen stapsnelheid.’ De medewerking van Bird om de veiligheid te verbeteren, noemt Kennis ‘lovenswaardig’.

Ook Lime-verantwoordelijke Barnathan zegt dat er veel wordt geïnvesteerd in veiligheid. De app geeft aan het verkeersreglement te volgen en adviseert de gebruiker een helm te dragen, al is dat in België niet verplicht.

Niet rendabel

35.000 gebruikers in Brussel is veelbelovend, zegt Barnathan, maar slechts een fractie van de 1,2 miljoen Brusselaars. ‘Er is nog veel marge om te groeien.’ Lime heeft ondertussen 430 miljoen dollar opgehaald en kreeg onder andere financiële slagkracht van technologiereuzen Uber en Google. Durfkapitalisten uit Silicon Valley hebben de laatste maanden meer dan een miljard dollar geïnvesteerd in bedrijven die elektrische deelsteps aanbieden.

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de bedrijven het alleen met deelsteps of -fietsen zullen redden. In een interview met de Financial Times twijfelt Tony Ho aan de duurzaamheid van het businessmodel. Hij is vicepresident van het Chinese Segway-Ninebot, de grootse fabrikant van tweewielers ter wereld, met 1 miljoen verkochte voertuigen vorig jaar, en leverancier van Bird en Lime. Volgens hem zullen die bedrijven alleen maar overleven als ze worden opgekocht door spelers die de e-steps integreren in een bredere mobiliteitsoplossing. Maar dat zal de opmars van e-steps niet stuiten, denkt hij. ‘Elektrische steps beleven hun iPhone-moment.’