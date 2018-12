Reynders ‘bezorgd’ over situatie in Congo twee dagen voor verkiezingen

Federaal minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) heeft vrijdag zijn ‘bezorgdheid’ geuit over de evolutie van de chaotische situatie in Congo, twee dagen voor de verkiezingen. Donderdag riep Kinshasa de Europese Unie nog op om zijn vertegenwoordiger in Congo terug te roepen.

‘Het is een zeer verontrustende situatie’, verklaarde Reynders aan Belga. Hij verwees naar het geweld dat gelinkt is aan de verkiezingen die zondag plaatsvinden en de beslissing van de Congolese kiescommissie om de stembusgang in vier districten uit te stellen.

De Belgische buitenlandminister verwierp ook de ‘ongegronde’ beslissing van Kinshasa om de ambassadeur voor de EU in Congo, de Belgische diplomaat Bart Ouvry, uit te zetten. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Europese sancties tegen 14 Congolese personen, onder wie de kandidaat van de regering voor de presidentsverkiezingen van zondag. Op 10 december had de EU aangekondigd de sancties tot en met december 2019 te verlengen.

‘Langs Belgische kant zijn we dit gewend’, aldus Reynders nog. Daarmee verwijst hij naar de maatregelen die Kinshasa nam nadat België kritiek had geuit op de politieke evolutie in het land.