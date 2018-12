Gerenommeerd schrijver Amos Oz (79) overleden

Israëlisch schrijver Amos Oz is op 79-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat meldt zijn dochter.

'Aan iedereen die mijn vader graag zag: dankjewel', schreef Fania Oz-Salzberger, de dochter van de Israëlische schrijver, vrijdagmiddag op Twitter. 'Hij is in zijn slaap overleden, omringd door geliefden.'

Amos Oz was een gekend voorvechter van een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Hij won verschillende prijzen, waaronder de Israëlprijs voor literatuur in 1998 en de prestigieuze Goethe-prijs in 2005. Zijn roman 'Een verhaal van liefde en duisternis', waarin Oz uitlegt hoe hij als enig kind opgroeit in een huis vol boeken, werd een internationale bestseller en is enkele jaren geleden verfilmd.

Na 'Een verhaal van liefde en duisternis' bleef het tien jaar stil rond de auteur, waarna hij met 'Judas' in 2015 opnieuw een boek met epische dimensie toevoegde aan zijn oeuvre. Een van de vragen die de auteur in die roman stelt: wat als de joden voor 1948 de Arabieren hadden kunnen overtuigen om zich samen tegen de (Britse) bezetter van Palestina te kanten? De hypothetische denkoefeningen maakten, volgens Oz, deel uit van hoe hij naar de wereld keek. 'Als ik twijfel, grijp ik naar fictie’, verklaarde Oz meermaals in interviews. Al twijfelden de personages in zijn romans er bijvoorbeeld nooid aan dat de stichting van Israël in 1948 'een tragische vergissing' was.

Liefde en verraad

Naast het conflict tussen Israël en Palestina speelden waren ook persoonlijk verraad en liefde een constante in Oz' werk. 'Liefde op zich is niet genoeg', zei hij daarover in dS Weekblad enkele jaren geleden. 'Make love not war, het motto van de jaren 60, vind ik vandaag een sentimenteel cliché. Abarbanel en Jezus geloofden ook in universele liefde. Maar dat kan niet.'