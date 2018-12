Ben Turner heeft vrijdag de Azencross in Loenhout bij de beloften op zijn naam gebracht. De Brit haalde het na een sprint voor onze landgenoot Timo Kielich en de Zwitser Loris Rouiller.

De vijfde manche van de DVV Verzekeringen Trofee lokte net zoals bij de junioren heel wat deelnemers. Met 77 stonden ze aan de start in Loenhout en het was Ben Turner die de kopstart nam op het snelle parcours. Na één ronde zagen we nog steeds een grote kopgroep en daar zou in de volgende rondes weinig verandering in komen.

Loris Rouiller en ploegmaat Turner deelden afwisselend weliswaar prikjes uit, telkens keerde een groot peloton terug. Halfweg cross reden nog steeds 15 jongens op kop en hoewel Timo Kielich, de Italiaan Jakob Dorigoni, Jarno Bellens en Ben Turner nog een paar keer zouden versnellen, doken we met 13 beloften de laatste hectometers in.

Een sprint zou, net zoals bij de junioren, beslissen om de zege. Turner had nog een klare kijk en zette zich aan de balken aan de leiding, een positie die hij niet meer afstond en met een lange sprint pakte hij de zege. Hij haalde voor Kielich en Rouiller. Eerder won de Brit ook al de manche in de Jaarmarktcross in Niel.