Met de val van de regering ligt de bal voor heel wat dossiers nu in het kamp van het parlement. Zo’n dossier waarover in het parlement vrij grote consensus is dat er ‘iets’ mee moet gebeuren, is dat van het fiscale gunstregime waarvan de topsport en in het bijzonder het voetbal geniet. Opgeschrikt door de operatie ‘Schone Handen’ en Football Leaks kwam het dossier op de politieke agenda. In eerste instantie viel het in het mandje van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

De parlementaire wil is er

Maar het parlement wil het nu verder afwerken. ‘Dit is typisch zo’n dossier dat het parlement zelf in handen kan nemen’, zegt Egbert Lachaert van Open VLD. ‘Bij heel veel partijen leeft het gevoel dat het huidige regime te genereus is.’ Bij Kristof Calvo van Groen klinkt hetzelfde geluid. ‘We hebben al langer gezegd dat het huidige systeem onhoudbaar is. De voordelen moeten afgetopt worden en alles rond de herinvestering in jeugdwerking moet duidelijker afgelijnd worden.’

Bij de N-VA volgde kamerlid Johan Klaps het dossier, tot hij plaats moest ruimen voor Jan Jambon nadat de regering was gevallen. ‘Ik heb een heel grote wil gevoeld om tot iets te komen’, zegt hij. ‘Maar we moeten oppassen dat we de kleine clubs en sporten niet kapotmaken.’ Het is nog niet beslist wie bij de N-VA het dossier verder zal opvolgen.

De voordelen die in het vizier liggen

Een van de grootste voordelen is de vrijstelling die profclubs genieten om tachtig procent van de bedrijfsvoorheffing (belasting op de lonen, red.) niet door te storten aan de schatkist. Dat kan als het gaat om het loon van een voetballer jonger dan 26 jaar. Als hij ouder dan 26 jaar is, moet de helft van die vrijstelling geïnvesteerd worden in de jeugdopleiding. Onderzoek van de KU Leuven wees uit dat die maatregel de clubs jaarlijks 70 miljoen euro oplevert. Daarvan gaat 70 procent naar het voetbal en zelfs 40 procent naar de grote vijf (Anderlecht, AA Gent, Club Brugge, KRC Genk en Standard).

Daarnaast worden inkomsten van betaalde sportbeoefenaars jonger dan 26 jaar belast tegen een aparte aanslagvoet van 16,5 procent. Dat gunsttarief geldt wel slechts op een maximumbedrag van net geen 19.000 euro.

Maar belangrijk is dat de lonen voor een groot stuk vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen. Topsporters bepalen slechts sociale bijdragen op een beperkt stukje loon. Dat grensbedrag ligt vandaag op 2.281,09 euro per maand, ook al verdient die voetballer op jaarbasis meer dan 300.000 euro. Dat is een maatregel die de schatkist nog eens zo’n 70 miljoen euro kost.

Als het systeem wordt afgeschaft, komt het voortbestaan van wielerploegen als Lotto-Soudal in het gedrang. Foto: photo news

Hoewel het voetbal de grote slokop is van al die voordelen, gelden ze eigenlijk voor alle topsporters. In De Tijd waarschuwt wielermakelaar Dries Smets voor het voortbestaan van wielerteams als Lotto-Soudal als het mes in de voordelen gaat. ‘We spreken dan over miljoenen extra kosten op de lonen bij een bedrijf met een jaarlijks budget rond 12 miljoen euro.’ Hij waarschuwt ook voor de gevolgen bij kleine sporten. ‘De Belgische sport beseft niet goed wat op haar afkomt.’

Wel nog een grote politieke kloof

De politieke wil mag er dan al zijn om die fiscale cadeaus aan te pakken, over de manier waarop bestaat nog grote onenigheid. Vandaag liggen er al twee wetsvoorstellen in de kamer. De SP.A stelt simpelweg voor om de voordelen af te schaffen. ‘Als je iets voor de jeugdopleiding wil doen, doe dat dan transparant via subsidies’, zegt kamerlid Peter Vanvelthoven.

CD&V-kamerlid Roel Deseyn gaat in zijn wetsvoorstel minder ver. Hij stelt bijvoorbeeld voor om de leeftijd te verlagen waarvoor de vrijstelling geldt om de bedrijfsvoorheffing door te storten en ook dat een groot bedrag van de vrijstelling gebruikt wordt voor de jeugdopleiding. ‘Er zijn te weinig binnenlandse spelers ondanks de grote staatssteun.’

De regeling waarbij de sporter slechts op een stukje van het loon sociale zekerheidsbijdragen betaalt, zou hij willen beperken tot wie op jaarbasis niet meer dan 81.600 euro verdient. Dat laat toe om sporters uit sporttakken die niet exuberant betalen toch nog van het voordeel te laten genieten.

‘Het voorstel van Deseyn is te extreem’, zegt Lachaert. ‘Te veel kleine sporten zullen getroffen worden.’ Klaps pleit dan weer voor een benchmark met de regelingen in de ons omringende landen.

Er zal dus nog veel water naar de zee moeten vloeien vooraleer een meerderheid van de partijen in het parlement op dezelfde lijn zit. ‘Het zal niet gemakkelijk worden om overeenstemming te bereiken’, zegt Vanvelthoven. ‘Het is wel een van de dossiers waar de traditionele meerderheden minder spelen. Het is nu het moment om het te doen.’

Het is natuurlijk ook niet meteen populair om de topsport aan te pakken. Sport beroert nog altijd veel Belgen en geen enkel politicus wil het verwijt krijgen dat door hem nog minder spektakel te zien is op de Belgische voetbalvelden.