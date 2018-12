Hier kunt u op oudejaar van vuurwerk genieten

In heel wat steden en gemeenten is het verboden op oudejaar zelf vuurwerk af te schieten. Niet getreurd, want genoeg stadsbesturen organiseren zelf een spetterende vuurwerkshow.

Gemeentebesturen worden steeds strenger met hun regelgeving rond vuurwerk op oudejaarsavond. In 38 Vlaamse gemeenten geldt zelfs een totaalverbod. In 103 gemeenten moet je eerst toestemming vragen aan burgemeester of brandweer, en in de meesten gevallen zal je die niet krijgen, blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad.

Gelukkig zijn er genoeg steden die om middernacht zelf een vuurwerkspektakel organiseren. Op de eerste plaats uiteraard Brussel, dat opnieuw voor het Atomium als achtergrond kiest. De vuurpijlen worden deze keer de lucht ingeschoten bij Paleis 5 op de Heizel. Het publiek kan het vuurwerk bewonderen vanop de esplanade van het Atomium. Het feest start al om 21.30 uur, met een dj die de hits van het afgelopen jaar mixt met ‘tijdloze dansplaten’. De organisatoren vragen zo veel mogelijk het openbaar vervoer van de MIVB te gebruiken. Dat is voor de gelegenheid gratis.

Antwerpen Foto: WDK

In Antwerpen worden de vuurpijlen ook dit jaar afgestoken vanop een ponton in de Schelde, ter hoogte van het centrum. Dat moet opnieuw garant staan voor een twintig minuten durend spektakel boven de stad. Het vuurwerkspektakel is te bewonderen vanop zowel linker- als rechteroever. De site op de Scheldekaaien ter hoogte van de Voetgangerstunnel zet de deuren open om 22 uur. Een dj zet een halfuur later het feest in gang.

Vuurwerkliefhebbers kunnen ook in Gent hun hart ophalen. Het vuurwerkspektakel daar vindt plaats aan Portus Ganda, aan de Sint-Baafsabdij. Beelden van de twintig minuten durende show zullen ook geprojecteerd worden op een ledscherm van 15 vierkante meter, opgesteld aan de Slachthuisbrug.

Limburgers kunnen naar het Kolonel Dusartplein in Hasselt trekken, waar de elfde editie van Winterland op het programma staat. Vanaf 19 uur wordt de aperitief geschonken, tot 2.30 uur draait de dj.

Oostende Foto: Simon Mouton

In West-Vlaanderen kunnen feestvierders dan weer terecht in Brugge, waar ze vanaf 22.45 uur welkom zijn op ’t Zand. De avond wordt zoals de traditie het wil luidkeels zingend ingezet, onder begeleiding van een gelegenheidskoor, waarna er om klokslag middernacht vuurwerk wordt afgeschoten. Liever uitwaaien aan de kust? Dat kan in Oostende, waar vanop het strand aan het Casino-Kursaal ook weer vuurwerk wordt afgeschoten.

Of de taalgrens over? Uiteraard kan dat ook! Feesten met vuurwerk kan onder meer in Luik (Esplanade Saint-Léonard), Namen (Grognon, aan de samenvloeiing van Samber en Maas) en Doornik (Grand Place).