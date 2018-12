Recordjaar voor file, maar het zal alleen maar erger worden

Dit jaar werd het filerecord opnieuw gebroken, en het ziet er niet naar uit dat 2019 beter wordt. Dat komt volgens de VAB door de geplande wegenwerken.

Dat we opnieuw een recordjaar qua fileleed achter de rug hebben, verrast verkeersorganisatie VAB niet. ‘We hadden de trend al in de zomer voorspeld’, zegt woordvoerder Joni Junes. De mobiliteitsorganisatie ziet enkele belangrijke oorzaken. Zo blijft het aantal voertuigen op de baan toenemen en waren er afgelopen jaar veel incidenten met vrachtwagens, wat meteen heel wat hinder veroorzaakte. Daarnaast stapten de Vlamingen ook voor recreatieve uitstappen vaker in de wagen.

Geen beterschap verwacht

De komende jaren verwacht Junes geen verbetering, onder meer door de werken aan de Oosterweelverbinding. Volgens de huidige planning zullen de werken afgerond zijn tegen 2026.

Op elk niveau kunnen stappen ondernomen worden om de files tegen te gaan. Mensen kunnen hun verplaatsingsgedrag aanpassen, overheden kunnen meer investeren in openbaar vervoer en bedrijven kunnen duurzame alternatieven promoten, zoals de elektrische fiets en pedelecs, besluit Junes.

Fietssnelwegen

Vlaanderen zet in op fietssnelwegen. Er wordt 43 miljoen euro vrijgemaakt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om die infrastructuur aan te pakken. Investeringen die vroeger gezien werden als te duur, zullen nu wel gerealiseerd worden. Vooral de ‘missing links’, zoals fietstunnels-en bruggen, zullen worden ontwikkeld. Die zijn cruciaal om de fietssnelwegen vlotter en veiliger te maken. ‘We willen met verbeterde fietsverbindingen meer Vlamingen verleiden om de auto wat vaker te laten staan’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

In totaal zullen 25 fietssnelwegprojecten met EFRO-steun gerealiseerd worden. Alle fietssnelwegen zijn terug te vinden op fietssnelwegen.be.