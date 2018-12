‘Nieuwe tsunami kan volledige diersoort uitroeien’

Experts vrezen dat als Indonesië opnieuw getroffen wordt door een tsunami, dat het einde kan betekenen van de Javaanse neushoorn. De enige overblijvers van de bedreigde diersoort leven allemaal in een natuurpark in de schaduw van de Anak Krakatau-vulkaan.

Ooit zwierven ze door de jungles van Zuid-Oost-Azië en India, maar vandaag zijn er nog maar 67 Javaanse neushoorns over. Zij leven allemaal in Ujung Kulon, een nationaal park op het Indonesische eiland Java, dat ook de Anak Krakatau-vulkaan huisvest.

Uitbarstingen van de vulkaan leidden vorig weekend tot een tsunami die aan 430 mensen het leven kostte. Ook het park werd getroffen: twee medewerkers kwamen om het leven en een aantal gebouwen en schepen werd vernield. De neushoorns wisten aan het onheil te ontsnappen: de dieren leven voornamelijk langs de zuidkust, terwijl de tsunami vorig weekend vooral de noordkust trof.

‘Als we deze neushoorns verliezen, verliezen we de volledige soort’

Maar de vulkaan blijft nog erg actief, waardoor experts vrezen voor een nieuwe tsunami in de regio. Als deze keer de zuidkust wordt getroffen, ziet het er erg slecht uit voor de Javaanse neushoorn, de meest bedreigde van de vijf neushoornsoorten in de wereld.

De Javaanse neushoorn, die een schouderhoogte tot 170 centimeter kan bereiken en ongeveer 1.400 kilo zwaar wordt, heeft vooral te kampen gehad met stropers en met het feit dat zijn leefgebied vernield werd voor landbouw. ‘Er leven geen Javaanse neushoorns in gevangenschap’, zegt Nicola Loweth van het World Wide Fund for Nature (WWF). ‘Die in Ujung Kulon zijn de laatste van hun soort. Als er een nieuwe tsunami komt, verliezen we dus waarschijnlijk een volledige soort.’