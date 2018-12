Romelu Lukaku traint weer bij Manchester United en krijgt richtlijnen van Solskjaer om zich te herpakken

Romelu Lukaku heeft de trainingen bij Manchester United hervat. De Rode Duivel miste de voorbije twee competitiewedstrijden van de Reds om persoonlijke redenen. Kersvers ManU-coach Ole Gunnar Solskjaer bevestigde vrijdag tijdens een persbabbel dat ‘Big Rom’ donderdag opnieuw op het oefenveld stond. De voormalige spits gaf de Rode Duivel meteen ook enkele richtlijnen om uit zijn vormdip te geraken.

“Romelu, Anthony (Martial) en Alexis (Sanchez) werkten donderdag een lichte training af. Ik hoop dat ze vandaag kunnen aansluiten en dan zullen we zien hoe ze het verteerd hebben”, vertelde de Noor in aanloop naar het competitieduel tegen Bournemouth, zondag op Old Trafford.

Lukaku kwam dit seizoen onder vuur te liggen bij heel wat analisten. Na zijn sterk WK belandde hij in een vormdip met slechts 6 doelpunten in 22 wedstrijd. En hoewel Mourinho zijn spits lange tijd verdedigde, belandde ook hij uiteindelijk op de bank. De voorbije twee competitiewedstrijden ontbrak hij zelfs in de selectie om “persoonlijke redenen”. Nu keerde hij dus terug op het trainingsveld, waar hij kennis maakte met zijn nieuwe coach.

Pogba als voorbeeld

Solskjaer zei te hopen dat Lukaku en Sanchez het voorbeeld zullen volgen van Paul Pogba. Sinds het vertrek van José Mourinho en de komst van diens opvolger Solskjaer haalt de Franse middenvelder weer een topniveau.

“We hebben gepraat en ik heb wat richtlijnen gegeven over hoe ze zich kunnen uiten en vrijheid van meningsuiting, maar zo ben ik altijd al als manager geweest . En ik kan niets doen aan hun prestaties op het veld, daar moeten ze het zelf doen. Ik ben hier om hen de weg te tonen en dan is het aan hen om de kansen te grijpen. Dat is waar het om draait voor een voetballer. Geniet er gewoon van om voor deze club te spelen. Dat is de beste tijd van je leven.”

Zoals Pogba dus doet: “Hij moet gewoon van zijn voetbal kunnen genieten. Hij is een wereldkampioen, hij is één van de beste spelers ter wereld als hij in vorm is. Ik heb met hem gewerkt toen hij jong was en hij is nog steeds dezelfde jongen. Hij is blij, lacht en houdt van voetbal.”