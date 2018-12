En groepje jongeren heeft woensdagavond een 26-jarige man in elkaar geslagen in Lebbeke, zo meldt het Oost-Vlaamse parket. Het geweld werd gefilmd door een meisje uit de groep en later online gezet. Intussen zijn drie vijftienjarigen opgepakt. Zij worden nu voor de jeugdrechter geleid.

De politie werd woensdagavond rond 19.30 uur opgeroepen voor een vechtpartij in de buurt van de ijspiste in de Stationsstraat in Lebbeke. Toen de agenten arriveerden, troffen ze een gewonde man aan op het voetpad. Getuigen hadden gezien hoe meerdere jongeren het slachtoffer op de grond hadden geduwd en vervolgens stampten en sloegen.

‘De aanval werd gefilmd door een meisje dat bij de jongerengroep hoorde. De man wordt meermaals geduwd, tot hij op de grond terechtkomt en enkele rake klappen krijgt. Wanneer hij begint te bloeden, lopen de jongeren weg en laten ze de man achter.’

Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Lebbeke, werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Drie verdachten, allen vijftien jaar, konden ondertussen worden geïdentificeerd. In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen werden twee minderjarigen, woonachtig in Lebbeke en Dendermonde, voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. De derde minderjarige, woonachtig in Opwijk, werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel.