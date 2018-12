Stadspas openbaar vervoer kon tij niet keren

De City Pass, het gecombineerde stadsabonnement van de NMBS en De Lijn, heeft nauwelijks succes in Antwerpen en Gent. In maart werd al aan de alarmbel getrokken, maar op het einde van het jaar zijn de cijfers niet verbeterd.

Een jaar na de lancering liggen de inkomsten lager dan de marketingkosten, schrijft De Morgen. De lokale schepenen van Mobiliteit in Gent en Antwerpen noemen de City Pass dan ook te duur in verhouding tot het aanbod. Het zou beter zijn een breder product te hebben voor een grotere vervoersregio, luidt het.

TreinTramBus gaf in maart ‘het beperkte gebied waarbinnen de City Pass geldig is’ aan als reden voor de slechte resultaten. ‘In Gent vallen voorsteden als Wetteren en Deinze, vanwaar veel mensen naar de stad reizen, erbuiten. In Antwerpen is het gebied beperkt tot de tramzone, terwijl de stedelijke agglomeratie veel verder reikt. Dat levert absurde situaties op. Zoals in Boechout: daar kun je tot het einde van de tramlijn reizen, maar niet tot het treinstation. Daarvoor moet je een ander ticket kopen.’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gelooft nog steeds in de formule. Er komen meer verkoopkanalen, en er komt ook een City Pass die geldig is gedurende 24 uur.

Slechte cijfers

Met de City Pass kan men voor 60 euro per maand onbeperkt de trein, tram en bus nemen in de stad. Na een jaar hebben nog geen 540 mensen zo’n vervoerspas gekocht, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Björn Rzoska (Groen) opvroeg bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

In Antwerpen werden tot 5 november dit jaar 459 City Passes verkocht: 384 maandabonnementen en 75 jaarabonnementen. In Gent waren dat er maar 79: 67 maand- en 12 jaarabonnementen. Dat leverde slechts 33.321 euro aan inkomsten op, te weinig om de bijna 35.000 euro aan promotiekosten terug te verdienen.