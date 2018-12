Ook in 2018 slaagden politici, sport- en andere mediafiguren er ondanks professionele begeleiding niet in op het juiste moment hun mond te houden. Gelukkig maar. Zo was er ook voor de aandachtige luisteraar nog wat aan. En konden wij een jaaroverzicht in quotes maken.

OVER HET POLITIEKE JAAR

'Ik zie meneer Van Besien meer dan mijn eigen vrouw. Hij is de eerste die ik zie nadat ik uit mijn bed ben gekropen en hij zal de laatste zijn die ik zie voor ik weer in mijn bed kruip.'

'U gaat de laatste dagen naar de radio met de regelmaat van Frank De Boosere, onze weerman. En het verband tussen u beide is dat jullie er elke dag iets anders vertellen.'

'Het voelt aan alsof de hele wapencollectie van het Gravensteen in mijn rug zit.'

'Kris Peeters is in Antwerpen bezig met een zelfmoordpoging. Hij is ook geen echte politicus, hij heeft dat niet in het bloed.'

OVER HET LOONSTROOKJE

'Honderd miljoen euro meer of minder, wat maakt het uit?'

'Met zo'n pensioen dwingen ze Jean-Marie om verder te werken.'

'Mensen snappen volgens mij niet dat het juist inspirerend is als een held laat zien hoe rijk hij is'

OVER HET WK VOETBAL

'En nu gaan we naar Rusland, om te kijken hoe miljonairs achter een bal aanhollen.'

'Een WK zonder mij is het kijken niet waard.'

'Januzaj is topfavoriet om Brits sportman van het jaar te worden'

'Frankly, Emmanuel, yesterday the French team was very lucky.'

OVER VOETBAL

'Als voetballer word je vanzelf een beetje dom.'

'Dat een boek beter is dan de film, dat kan ik me niet inbeelden.'

'Ik weet alleen dat ik hier fantastisch werk heb geleverd.'

OVER (ONDER)BROEKONTHULLINGEN

'Als je twijfelt of je al een orgasme hebt gehad, dan heb je er nog geen gehad.'

'Masturberen vind ik sowieso het saaiste wat er bestaat.'

'Als je dik bent, denken de mensen dat het vet naar je hersenen is gestegen.'

'Ik weet dat hij ongelukkig wordt als hij zijn broek niet meer dicht krijgt.'

OVER GENDERGELIJKHEID en #METOO

'Ik erken, ik ben zelf geen vrouw.'

'Er is pas echt een balans als er ook luie, oenige vrouwen aan de top komen.'

'Als je niet wil dat iemand je slip naar beneden trekt, word dan geen model. Word dan gewoon een non, er zal altijd plaats zijn in het klooster.'

'Niet iedereen heeft het talent om galant te zijn.'

'Loop niet met je blote tieten rond!'

'Ik zei altijd dat ik maagd was.'

'De Oscar is de perfecte man. Hij houdt z'n handen waar je ze kan zien, en vooral: hij heeft geen penis.'