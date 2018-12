Beroemde gerechtsdeurwaarder Jo Van Backlé overleden

De gerechtsdeurwaarder Jo Van Backlé, die beroemd werd als toezichthouder bij tal van tv-programma’s op de openbare omroep, is overleden.

Van Backlé stierf maandag op 91-jarige leeftijd in familiale kring, blijkt uit het overlijdensbericht.

Georges ‘Jo’ Van Backlé was decennialang zowat de vaste gerechtsdeurwaarder bij de spelprogramma’s die op de toenmalige BRT werden uitgezonden. Zijn naam werd daardoor al snel bekend in Vlaanderen.

Hij dook in de jaren zestig al op in het programma Een tegen allen dat gepresenteerd werd door Tony Corsari. In 1987 was hij ook aanwezig tijdens de legendarische uitzending van de Pak de Poen Show met de broers Manu en René Verreth. Daarnaast keek hij toe op het correct verloop van Lotto-trekkingen.

Tot in de jaren negentig was Van Backlé ook verantwoordelijk voor de samenstelling van de Radio 2 Top 30.