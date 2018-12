NBA-Kampioen lijdt tweede opeenvolgende thuisnederlaag, Lakers nipt onderuit zonder LeBron

De Golden State Warriors hebben voor een tweede keer op rij voor eigen publiek verloren. Twee dagen na de pandoering tegen de LA Lakers (101-127), ging de regerende NBA-kampioen donderdagavond onderuit tegen Portland.

De Trail Blazers haalden het in Oakland na een verlenging met 109-110. Damian Lillard scoorde zes seconden voor het einde de beslissende driepunter. Stephen Curry werd bij de thuisploeg topschutter met 29 punten, drie meer dan teamgenoot Kevin Durant, die voor een triple double tekende (26 ptn, 11 ass, 10 reb). Jusuf Nurkic was de meest doeltreffende bezoeker met 27 punten.

Foto: AP

Lakers nipt onderuit

Voor Golden State was het de dertiende nederlaag in 36 wedstrijden. De Warriors verspeelden hun leidersplaats in de Western Conference aan Denver (21w, 11v), dat donderdagavond niet in actie kwam.

De LA Lakers verloren, zonder de geblesseerde LeBron James, erg nipt in Sacramento. De Kings maakten in het slotkwart een achterstand van 15 punten goed en haalden het alsnog met 117-116. Bogdan Bogdanovic besliste de partij met een driepunter in de slotseconde.

LeBron James viel op kerstdag in de partij tegen de Warriors uit met een liesblessure. LBJ zag zo een indrukwekkende reeks van 156 opeenvolgende wedstrijden beëindigd. Vermoedelijk is hij er vrijdagavond evenmin bij in de derby tegen de Clippers.

Uitslagen:

Houston - Boston 127-113

Milwaukee - New York 112-96

Sacramento - LA Lakers 117-116

Utah - Philadelphia 97-114

Golden State - Portland 109-110 n.v.