N-VA koos de oppositie in Ninove: ‘Wil van kiezer respecteren’

Joost Arents werd gisteren uit de Ninoofse N-VA-afdeling gezet. ‘Maar dat was geen keuze tegen Joost’, zegt fractievoorzitter voor N-VA in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele op Radio 1.

‘De vraag was eigenlijk of N-VA in de nieuwe coalitie zou instappen’, legt Diependaele uit in De Ochtend op Radio 1. ‘Het bestuur heeft dan beslist om dat niet te doen, en dat wil zeggen dat Joost Arents de facto geen deel meer uitmaakt van de partij.’

Arents zelf respecteert die beslissing. ‘Er is duidelijk gewezen op de consequenties (van zijn beslissing om deel te nemen aan het bestuur, nvdr.). Ik aanvaard de democratische beslissing van mijn lokale afdeling, en zal helaas als onafhankelijke verdergaan’, aldus Arents.

Oppositiekuur

De N-VA had na de tegenvallende verkiezingsresultaten direct voor de oppositie gekozen in Ninove. ‘We hebben een pak voor de broek gekregen van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen, we zijn van vijf naar twee zetels gegaan’, aldus Diependaele. ‘Dan lust de kiezer je niet meer en moet je dat respecteren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om in de oppositie te gaan.’

Door die beslissing dreigde Ninove in een impasse te komen, omdat de twee zetels nodig waren om een meerderheid te vormen. Zowel Open VLD en Samen, als Forza Ninove, die met 40 procent van de stemmen veruit de grootste partij is, keken naar N-VA om een meerderheid te vormen. ‘Maar die partijen hadden samen moeten proberen een oplossing te vinden’, vindt Diependaele. ‘Ik weiger te erkennen dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor de impasse, we hebben enkel gedaan wat de kiezer ons gevraagd heeft.’

Diependaele benadrukt dat ze met een keuze voor de oppositie niet aan de kant van Forza Ninove staan. ‘De kiezer heeft ons duidelijk gevraagd om ons afzijdig te houden.’

Bestuur

In Ninove blijft uittredend burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) dus aan zet. Ze zal samen met de lokale partij Samen regeren, met steun van ex-N-VA’er Joost Arents. Door de keuze van Arents heeft de coalitie nu 17 van de 33 zetels binnengehaald. Een erg krappe meerderheid van amper een zetel.