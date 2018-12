Brecht Van Kerckhove is de nieuwe bondscoach van Red Dragons

De Belgische Volleyfederatie heeft voormalig assistent Brecht Van Kerckhove aangesteld als nieuwe bondscoach van de Red Dragons. Hij volgt Andrea Anastasi op, die medio december stopte om familiale redenen als T1 van de nationale mannenvolleybalploeg. Hij werd vrijdag voorgesteld in het Euro Volley Center in Vilvoorde.

De 42-jarige Brecht Van Kerckhove volgt de Italiaan Andrea Anastasi op, van wie hij de assistent was. Samen leidden ze de Red Dragons in september naar een historische zevende plaats op het WK in Italië. De 58-jarige Anastasi was pas sinds de zomer aan de slag bij de nationale ploeg. Hij stapte eerder deze maand om persoonlijke redenen op. Van Kerckhove was eerder al, sinds eind 2016, T2 naast Vital Heynen, Anastasi’s voorganger. Daarvoor bekleedde hij dezelfde functie bij de Yellow Tigers (de volleyvrouwen).

De Limburger kwam als speler uit voor onder meer Antwerpen, Lennik, Roeselare en Maaseik. Bij die laatste club was hij in 2013 ook hoofdcoach. Sinds vier jaar is Van Kerckhoven trainer van As in de Liga A bij de vrouwen.

Foto: BELGA

Ex-bondscoach Dominique Baeyens is aangesteld als ‘program driver’ of ‘prestatiedirecteur’. Hij zal advies en ondersteuning bieden. Kris Eyckmans wordt toegevoegd aan de staf als assistent van Van Kerckhove.

De eerste opdracht voor de kersverse bondscoach van de Red Dragons wordt de Golden European League, die eind mei start. België speelt daarin tegen Slovakije, Turkije en Letland. Van 9 tot 12 augustus wordt een eerste olympisch kwalificatietornooi gespeeld. Op 12 september start het EK waar België een van de medeorganisatoren is.

“Nog een grote progressiemarge”

Het olympisch kwalificatietoernooi met de VS, Nederland en Zuid-Korea is het eerste echte hoofddoel voor Van Kerckhove. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de Spelen in Tokio. In januari 2020 volgt nog een continentaal toernooi mocht het in augustus niet lukken. “We zullen zeker een exploot moeten neerzetten. Maar in een match kan alles”, verklaarde de kersverse bondscoach vrijdag.

Van Kerckhove geeft België overigens een betere kwalificatiekans in het intercontinentale toernooi omdat “de Europese landen over een wereldniveau beschikken”.

“Hoe dan ook ben ik ervan overtuigd dat deze ploeg nog een grote progressiemarge heeft”, aldus nog de nieuwe sportieve baas van de Red Dragons.