Verzet tegen hervorming fiscaal gunstregime topsporters groeit

In de Belgische sportwereld groeit het verzet tegen de geplande hervorming van het fiscale en sociale gunstregime voor profclubs en -sporters. Dat schrijft De Tijd vrijdag. Sommige sporttakken vrezen voor een sociaal bloedbad en ook de festival- en entertainmentindustrie dreigt te worden getroffen.

De aanpak van de fiscale en sociale gunstregimes ligt op de regeringstafel sinds het fraudeschandaal in het Belgische voetbal. Volgens CD&V-Kamerlid Roel Deseyn kostten de voordelen voor vetbetaalde voetbalsterren de voorbije tien jaar bijna 1 miljard euro aan de schatkist.

Maar in heel wat andere, vaak minder kapitaalkrachtige sporttakken, trekt men aan de alarmbel. Volgens Dries Smets, makelaar van wielertoppers Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert, is een wielerteam als Lotto-Soudal in zijn voortbestaan bedreigd als het mes in de voordelen gaat. “We spreken over miljoenen extra kosten op de lonen bij een bedrijf met een jaarlijks budget rond 12 miljoen euro”, zegt hij in de krant. Ook kleinere sporten als basket, volley en hockey, waar de inkomsten een fractie van het voetbal bedragen, dreigen in moeilijkheden te komen.

Bovendien zouden er ook gevolgen zijn voor de festival- en de entertainmentindustrie. Volgens Daan Buylaert, fiscaal advocaat bij het kantoor Tiberghien, zal een top-dj op Tomorrowland of een artiest op Rock Werchter ook duurder worden, net als een buitenlandse topsporter op de Memorial Van Damme.