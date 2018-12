Ninoofse N-VA zet Joost Arents uit partij

De Ninoofse N-VA-afdeling bezegelde gisteravond het lot van haar dissidente lijsttrekker Joost Arents. Hij wordt uit de partij gezet en gaat nu als onafhankelijke verder.

Arents stapte, tegen de partijlijn in, mee in de coalitie van burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). ‘Het belang van mijn stad is belangrijker dan het partijstandpunt’, zei hij. ‘Het alternatief was de stad in handen van extreemrechts te geven.’ Arents ontkende dat het hem ‘om het geld te doen’ was. ‘Guy D’haeseleer heeft mij de hemel beloofd. Daar ging het niet over inhoud, maar over “smijten” met mandaten.’

Arents pakte het nochtans slim aan en vergeleek zijn situatie met die van N-VA-voorzitter Bart De Wever in Antwerpen, die een coalitie vormt met de socialisten. ‘De Wever heeft ook de partij-ideologie overstegen door te verbinden.’ De nationale N-VA-afdeling wou echter niet tussenkomen. Woordvoerder Joachim Pohlmann zei dat het aan de lokale afdeling is om ‘de nodige stappen te ondernemen’. En die was onverbiddelijk. ‘Er is geen toekomst meer voor Arents bij de N-VA’, zei partijgenote Karolien De Roose. ‘Hij heeft dit allemaal achter onze rug bekokstoofd. Ik kan met die man niet meer door één deur. Het is hij of ik.’ N-VA Ninove leed in oktober zwaar verlies en ging van 5 naar 2 zetels. Er werd toen beslist dat het tijd was voor een oppositiekuur.