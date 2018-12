Red Wolves nemen vlot de maat van Letland

De nationale mannenhandbalploeg heeft donderdag in zijn openingswedstrijd van de Riga Council Cup vlot met 28-18 de maat genomen van gastland Letland. In de andere wedstrijd van het vriendschappelijk vierlandentoernooi won Egypte met 25-24 van Oekraïne. Vrijdag geven de Wolves Egypte partij.

“Ik ben tevreden met het resultaat”, verklaarde Arnaud Calbry, die kernspelers zoals Arber Qerimi en Damian Kedziora in België liet om te recupereren van een eerste zware seizoenshelft. “Gezien het wedstrijdverloop is het ook een logische zege. We speelden heel geconcentreerd en met overtuiging. We hadden het onszelf misschien iets makkelijker kunnen maken, hadden we niet zoveel balverlies geleden. Het was bijzonder interessant om de jongeren aan het werk te zien. Zij hadden andere taken dan de basisspelers, maar ze deden het prima. Toen in de tweede helft de zege veilig was, heb ik hen opnieuw gebracht. De zege kwam op geen enkel moment in gevaar. Integendeel: de kloof werd alleen maar groter.”

“Iedereen heeft er in zijn competitie een zware eerste seizoenshelft opzitten en dat merk je wel. Het is ook niet makkelijk om dan in deze periode je ook nog eens op te laden voor een toernooi. Ik wil daarom mijn team feliciteren met hun prestatie! Vooral de manier waarop deze zege tot stand kwam was interessant. Tegen Egypte gaan we proberen nog meer te roteren en een nog betere match te spelen.”