Anderlecht laat mak Waasland-Beveren geen kans en boekt eerste zege sinds 11 november

Na alle ellende van de voorbije weken heeft Anderlecht het jaar toch op positieve wijze beëindigd. Paars-wit won in eigen huis vlotjes met 3-0 van Waasland-Beveren en boekte zo haar eerste zege sinds 11 november (toen tegen AA Gent). De Belgische recordkampioen wipt in het klassement over STVV naar de vijfde plaats.

De laatste wedstrijd van de Jupiler Pro League in dit kalenderjaar leek vooraf niet de meest aantrekkelijke affiche, al stond er voor beide teams natuurlijk heel wat op het spel. Bij het noodlijdende Anderlecht was winnen voor eigen publiek een noodzaak na een slappe 1 op 15. Waasland-Beveren pakte een knappe 9 op 9 en kroop zo uit de degradatiezone. Interimcoach Belhocine greep in bij de thuisploeg: geen Vranjes, geen Saelemaekers, geen Gerkens. Bakkali was geblesseerd. Milic, Appiah, Morioka en Kayembe verschenen wél op het appel. Bij Waasland-Beveren twee wissels: Schryvers verving de geschorste Boljevic, in doel mocht Davy Roef niet aantreden tegen zijn moederclub: Debaty stond tussen de palen bij de bezoekers.

Vroege goal

Bij Anderlecht waren de bedoelingen duidelijk goed, want het paars-witte elftal zette vanaf minuut één druk op Waasland-Beveren. Dat leverde na zes minuten een eerste kansje op via Kums, maar diens schot ging over. Bij opportuniteit nummer twee, na negen minuten, was het wél raak. Kums troefde zijn bewaker af en mocht voorzetten naar de vrijstaande Dimata, die de bal maar voor het binnentikken had: 1-0.

Foto: BELGA

De bezoekers hadden niet meteen een antwoord in huis op de vroege openingstreffer. Anderlecht verzuimde echter om meer goede kansen te creëren. Halverwege het eerste bedrijf moest Debaty wel attent zijn om de aanstormende Francis Amuzu van een doelpunt te houden. Veel verder kwamen de Brusselaars niet, al bleef de bal wel in hun bezit. Vlak voor de pauze probeerde de jonge Amuzu het nogmaals met een mislukte omhaal, zonder succes. De herneming van Cobbaut vloog over het dak de Brusselse binnenstad in. Anderlecht mocht met een kleine voorsprong de kleedkamer in.

Foto: Photo News

Kort na de rust moest Anderlecht-goalie Didillon eindelijk een eerste keer optreden op een vrije trap, die door Vukotic in zijn armen werd gekopt. Paars-wit was plots wakker, want nog geen minuut later stond het 2-0. Kums - alweer hij - schilderde een vrije trap op het hoofd van Bornauw, die zo zijn eerste treffer voor Anderlecht tegen de netten mocht knikken.

Anderlecht kon door de verdubbelde voorsprong het iets rustiger aan gaan doen, maar desondanks kwam de thuisploeg nog een aantal keren dichtbij de 3-0. Najar, Morioka en Amuzu vonden echter allemaal Debaty op hun pad. Tussendoor dreigde Waasland-Beveren ook nog eens via Vellios, maar die kon niet afwerken.

Diep in de slotfase kwam de verdiende 3-0 er dan toch. Was getekend: Landry Dimata, die 2018 afsluit met 13 doelpunten. Anderlecht klimt in de stand naar plaats vijf, maar telt wel 14 punten achterstand op leider Racing Genk. Waasland-Beveren blijft veertiende.