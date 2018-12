Congo zet EU-ambassadeur Bart Ouvry uit

De Belgische diplomaat Bart Ouvry, de ambassadeur van de Europese Unie in Congo, heeft gisteravond 48 uur de tijd gekregen om het land te verlaten.

Kinshasa legt dat uit als een tegenmaatregel tegen de Europese Unie, die onlangs de sancties tegen veertien Congolezen heeft verlengd. Dat is zeer slecht gevallen in Kinshasa. Op de sanctielijst staat ook Emmanuel Ramazani, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en presidentskandidaat, die de steun geniet van president Joseph Kabila. Die doet zelf niet mee aan de verkiezingen, die zondag zullen plaatsvinden.

Protest tegen uitstel

De verkiezingen zullen niet doorgaan in Beni, Butembo en in Yumbi, drie steden waar de oppositie sterk staat. Daar zou pas in maart worden gestemd, terwijl het resultaat van de presidentsverkiezing al in januari wordt afgekondigd. Mogelijk oordeelt het Congolees grondwettelijk hof dat dit in strijd is met de grondwet. Het is ook nog altijd mogelijk dat de verkiezingen worden geannuleerd, of dat het resultaat ongeldig wordt verklaard.

In Beni werd gisteren tegen het uitstel geprotesteerd. Boze betogers vielen ook een isoleercentrum voor ebolapatiënten in Beni binnen. De antioproerpolitie schoot in de lucht om de betogers uiteen te drijven.