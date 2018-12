Xandro Meurisse neemt in januari deel aan BK veldrijden in Kruibeke, ook teamgenoot duikt het veld in

Xandro Meurisse zal op 13 januari bij het BK veldrijden in Kruibeke aan de start verschijnen. Dat heeft zijn wielerploeg Wanty-Groupe Gobert donderdag laten weten. Meurisse heeft een verleden als cyclocrosser. In het veld hoopt hij zich klaar te stomen voor het wielerseizoen op de weg.

Naast het BK zal hij ook deelnemen aan de ritten in Bredene (29/12), Gullegem (05/01) en Zonnebeke (26/01). “Dit is vooral een mooie manier om de periode tussen twee stages te overbruggen”, legt de 26-jarige West-Vlaming uit. “In Spanje legde ik midden december een mooie basis, nu kan ik in de cross meer op intensiteit trainen. De dag na het BK trekken we dan op ploegstage in Spanje.”

Met Fabien Doubey duikt nog een tweede renner van Wanty-Groupe Gobert de komende weken het veld in. De 25-jarige Fransman kiest dan weer voor de rit in Desnes (30/12), de Zwitserse EKZ-cross in Meilen (02/01) en het Frans Kampioenschap in Besançon (13/01). In 2011 werd Doubey in het Duitse Sankt-Wendel nog vicewereldkampioen bij de junioren.