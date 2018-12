Laura Verdonschot moet onder het mes, maar wil eerst seizoen uitdoen

Laura Verdonschot sukkelt met een blessure aan de rechterknie en zal een operatie moeten ondergaan. De 22-jarige veldrijdster wil echter eerst het seizoen uitdoen. Dat deelde haar team Marlux-Bingoal donderdag mee.

“Het probleem kan enkel opgelost worden met een kijkoperatie. En daarna moet ik verplicht vier weken rusten”, stelt Verdonschot. “Dat nu doen, zou in de praktijk het einde van mijn seizoen betekenen. Daarom probeer ik om de pijn te verbijten en dus de operatie uit te stellen tot na het seizoen. Ik kan het probleem niet erger maken door te blijven crossen, al moet ik wel opletten voor compensatiegedrag.”

Het probleem dook twee weken terug op, kort na de Scheldecross in Antwerpen, waar Verdonschot nog als derde op het podium stond. Tijdens duurtrainingen in de week daarna stokte haar knie plots na anderhalf uur fietsen. Daarop werd beslist om wat rust in te lassen, te passen voor de wereldbekercross van Namen en specialist Toon Claes te raadplegen. Hij vond littekenweefsel ter hoogte van de knieschijf, meer dan waarschijnlijk het gevolg van het stoten van die knie tegen een object, en wrijving met een uitstulping op de knieschijf nadien.

Woensdag startte Verdonschot wel in Heusden-Zolder. Ze werd er pas negentiende, nadat ze door een valpartij opgehouden werd, maar ondervond wel niet veel hinder van haar knieblessure. “Ik had weinig last. En ook vandaag niet. Ik heb vooral last als ik fiets met lange broek, veel minder met korte broek. Plan is dus om de eindejaarsperiode verder af te werken zoals gepland: vrijdag Loenhout, daarna Diegem, Baal en Brussel. Die opeenvolging van crossen is ideaal om de conditie weer op te bouwen na de verplichte rust.” Ondertussen wordt de knie ook driemaal per dag behandeld om de last zoveel mogelijk te beperken.