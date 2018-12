'Vrede op aarde': een programma met veel schwung, goesting en humor

Maar die terugblik is geen haastwerk, De Leijer heeft er zelfs twaalf maanden aan gewerkt. Het hele jaar door houdt hij op tv alles in de gaten waar eventueel een grap in schuilt. Dat kunnen voor de hand ...

Maar die terugblik is geen haastwerk, De Leijer heeft er zelfs twaalf maanden aan gewerkt. Het hele jaar door houdt hij op tv alles in de gaten waar eventueel een grap in schuilt. Dat kunnen voor de hand liggende versprekingen of bloopers zijn, zoals Martine Tanghe die het over de poepgroep ­Abba heeft, maar evengoed maakt hij humor met situaties waar de grap niet meteen op tafel ligt. Zo besloot hij in tijden van fake news bijvoorbeeld om het waarheidsgehalte te checken van wat op tv gezegd wordt.

Zo poneerde Aster Nzeyimana in het journaal over de tennisspeelster Vera Lapko: ‘Ze werd in iets meer dan een uur helemaal gaar gekookt. En dat mag u gerust letterlijk nemen. De temperatuur steeg in New York deze namiddag tot 36 graden’. Daarom vroeg De Leijer aan een kok of je iets in een uur gaar kunt koken bij 36 graden. Het antwoord kan u al raden. Denk daar dan de intonatie en het gezicht van Sven De Leijer bij en u kunt er onmogelijk níét bij glimlachen. En als hij u zo een paar van die factchecks na elkaar presenteert, krijg je zelfs zin om te schaterlachen.

Studiogasten

Alle filmpjes worden afgewisseld met gesprekken met drie studiogasten, en als de chemie tussen hen goed zit, raast het programma pas helemaal vooruit, zoals maandag, toen Jan Jaap van der Wal, Bart Tommelein en Hanne Mestdagh present waren, of woensdag, toen Kat Kerkhofs, Jan Mulder en Philippe Muyters op de sofa zaten. Conclusie: nodig elke avond minstens een Nederlander en een minister uit.

Op zulke momenten moet De Leijer zijn gasten misschien zelfs nog iets meer toelaten om met zijn programma aan de haal te gaan. Toen de N-VA-politicus Philippe Muyters bijvoorbeeld zei dat hij fan was van de Rode Duivels en Mulder hem vroeg of hij dan echt voor de splitsing van het land was, fietste De Leijer er ad rem als altijd snel met een grap tussen. Jammer, want je voelde de gensters in de lucht hangen.

Een goede verstaander kon in diezelfde uitzending trouwens ook tussen de lijnen verstaan dat Muyters er niet staat voor te springen om na de ver­kiezingen opnieuw minister te worden. Zo steek je van dit programma zelfs nog iets op.

Het enige wat tegenvalt, zijn de filmpjes waarin een rits BV’s in een chalet in de Ardennen beraadslaagt over wat bijvoorbeeld het gadget van het jaar wordt of de sportploeg, of de si of de la. Het is slap geleuter over prijzen die er niet toe doen. Maar die paar dode momenten beletten niet dat Vrede op aarde een programma is met veel schwung, goesting en humor. Het is zalig, maar niet in de kerstbetekenis. De VRT zou er een wekelijkse show van mogen maken.

Vrede op aarde, tijdens de kerstvakantie van zondag tot donderdag op Eén ****