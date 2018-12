We stonden nooit meer in de file dan in 2018

Wie het gevoel heeft dat hij dit jaar nog meer en nog langer in de file heeft gestaan, heeft geen ongelijk. Het filerecord is opnieuw gebroken.

In totaal stonden we in de eerste elf maanden van dit jaar ongeveer 925.000 uur stil in Vlaanderen, berekende het Vlaams Verkeerscentrum. Bij die 925.000 uur moeten ook nog de cijfers van december gerekend worden. Maar het getal is nu al hoger dan in 2017, wat ook een recordjaar was. Toen stonden we 913.000 uur stil.

Opvallend is de toename van files tijdens de daluren. Het Verkeerscentrum wijst hiervoor naar onder meer naar de toename van flexibele werkvormen bij bedrijven, waardoor de ochtendspits bijvoorbeeld vaker tot 10.30 uur aanhoudt. Ook het vrijetijdsverkeer lag bijzonder hoog door de warme lente en zomer. En laat de Vlaming nu net het liefst zijn auto gebruiken voor verplaatsingen in zijn vrije tijd.

Een fenomeen dat zich ook in 2018 verzet, is het verzadigen van gewestwegen, doordat bestuurders vaker files op de snelwegen proberen te omzeilen door binnenwegen te nemen.

Uit een onderzoek van Vias en de FOD Mobiliteit blijkt wel dat steeds meer pendelaars alternatieve vervoersmiddelen gebruiken. Terwijl in 2010 nog 70 procent van het woon-werkverkeer met de auto gebeurde, was dat zes jaar later nog iets meer dan de helft (56 procent).

Tot slot zijn alle eerder vernoemde onderzoeken het eens over de meest deprimerende filemaand van het jaar. Dat blijkt in 2018 maart te zijn geweest, met vier van de tien drukste ochtendspitsen dit jaar. Vrijdag 2 maart was de absolute recorddag voor filerijden in ons land. Door ijzel en sneeuw draaide de avondspits in de soep en stond er 590 kilometer file.