Moeder aangehouden voor moord op zesjarige zoon

De onderzoeksrechter heeft de 35-jarige vrouw aangehouden, die woensdagavond in Bree haar zesjarige zoon om het leven bracht in haar appartement aan de Millenstraat. Na het doden van haar zoontje had de vrouw geprobeerd haar polsen over te snijden, maar haar letsels waren niet levensbedreigend.

De vrouw is aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigde het parket van Limburg donderdagavond.

De politie van de zone CARMA werd woensdag rond 19 uur verwittigd. In het appartement van de moeder werd het levenloze lichaam van de jongen in bad ontdekt. De vrouw, een zelfstandige thuisverpleegster, zou te kampen hebben gehad met psychologische problemen. Ze was enkele jaren geleden gescheiden van de vader van het jongetje.