Beurzen duiken weer omlaag

Amper een dag na historische winstcijfers op Wall Street zakken de aandelenbeurzen vandaag weer in het rood.

Vanmorgen leken de Europese aandelenmarkten nog een goede dag tegemoet te gaan. In Parijs, Brussel en Amsterdam gingen de koersindexen bij de start meteen ruim 1 procent omhoog. De beleggers leken vertrouwen te hebben geput uit de buitengewone stijging van de Amerikaanse beurskoersen, gisteren. Zo sprong de Dow Jones woensdag met liefst 5 procent omhoog. Dat was de grootste dagwinst in negen jaar tijd.

Maar tegen de middag was al duidelijk dat de trend niet positief zou blijven. De winst werd ingeruild voor verliescijfers, tussen -0,5 en - 1 procent. In Duitsland was de schade groter. In Frankfürt kregen enkele grote energiebedrijven en industriële aandelen flinke klappen. De Duitse Dax-index zakte vandaag met 2,4 procent.

Ook op Wall Street bleek snel dat er vandaag geen herhaling zou komen van de topprestatie van gisteren. De Dow Jones-index zakte meteen met ruim 1 procent, waardoor bijna een derde van zijn winst weeral verloren is.

Bel20 in het rood

In Brussel eindigde de Bel20-index vanavond op 3.164,98 punten, een verlies met 1,40 procent. Slechts drie van de twintig Belgische steraandelen haalden een (lichte) winst. De zwaarste verliezen (van meer dan 2 procent) waren voor Telenet, Engie, KBC, Bpost en Galapagos.