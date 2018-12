Geboortecijfer in Japan nooit eerder zo laag

De maatregelen van de Japanse regering om de bevolking aan te zetten meer kinderen te maken, slaan maar niet aan. De bevolking blijft er in ijltempo vergrijzen.

Voor het eerst sinds 1899, het eerste jaar waarin de cijfers werden bijgehouden, zagen zo weinig Japanse kinderen het levenslicht. Dat meldt het Britse dagblad The Guardian. In 2018 zullen er naar schatting namelijk slechts 921.000 baby’s geboren worden, nog eens 25.000 minder dan vorig jaar. Daarentegen bliezen 1,37 miljoen mensen er hun laatste adem uit. Een bevolkingsafname van zo’n half miljoen mensen, met andere woorden.

Het is bovendien het derde jaar op rij dat er minder dan een miljoen baby’s geboren worden in Japan. Om het bevolkingscijfer minder snel te doen dalen had de Japanse overheid zich nochtans als doel gesteld het geboortecijfer - het gemiddelde aantal kinderen per vrouw - op te krikken van 1,43 op dit moment, naar 1,8 in april 2026. Die doelstelling lijkt nu al niet te worden gehaald.

Tegelijkertijd is de Japanse samenleving pijlsnel aan het vergrijzen. Vrouwen worden er gemiddeld 87,2 jaar oud, mannen houden het 81,01 jaar vol, en dat dankzij de gewoonte regelmatig medische check-ups te ondergaan, de gratis gezondheidszorg en het vetarme Japanse dieet. In 2040 zal meer dan een derde van de Japanners ouder zijn dan 65.

Meer migranten

Premier Shinzo Abe heeft het lage geboortecijfer en de toenemende vergrijzing uitgeroepen tot nationale crisissituatie. Het parlement keurde onlangs nog een immigratiewet goed, die het mogelijk moet maken honderdduizenden buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken om de vele openstaande vacatures in te vullen.

Naast het onevenwicht op de arbeidsmarkt dreigt de komende decennia ook de factuur van de gratis gezondheidszorg onbetaalbaar te worden. Tenzij een reeks (uiteraard impopulaire) belastingverhogingen worden doorgedrukt.

Extra kinderdagverblijven

En tenzij er meer kinderen geboren worden, natuurlijk. Om dat aan te zwengelen, beloofde de regering maatregelen die jonge koppels moeten aanzetten meer kinderen te krijgen. Zo zouden er extra kinderdagverblijven bijkomen. Voor ieder kind moet tegen april 2020 plek zijn in een kinderdagverblijf. Of dat zal lukken, is maar de vraag. Ondanks het dalende geboortecijfer zijn de wachtlijsten in de gesubsidieerde kinderopvang vorig jaar voor het derde jaar op rij langer geworden.