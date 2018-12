‘Zonder cannabis-olie komen de spasmen veel heviger terug’

‘We bestellen al twee jaar CBD-olie in Nederland’, zegt Constant Huych, de echtgenoot van Emilienne Verhaegen (69) die sinds februari 2014 lijdt aan ALS, een ongeneeslijke zenuw- en spierziekte. ‘Het medicijn werkt, dus ze blijft het gebruiken. In het begin schreef onze huisarts haar de Sativex-mondspray (met daarin cannabis-extract, red.) voor. Maar dat is geweldig duur en wordt niet terugbetaald voor patiënten met ALS’, zegt hij. Alleen voor mensen die lijden aan multiple sclerose (MS), bestaat vandaag een terugbetaling.

Huych stak daarom één keer de grens over naar Nederland om de CBD-olie (of cannabis-olie) daar te kopen. Sinds twee jaar laten ze de cannabis simpelweg gratis thuis afleveren. ‘Op de Nederlandse website “Holland & Barrett” bestellen we altijd twee flesjes van 10 milliliter. Samen kosten ze 86 euro. Het tweede flesje is met afprijzing. Emilienne kan twee maanden voort met die hoeveelheid.’

De huisarts van Emilienne Verhaegen raadde het haar aan en is ervan op de hoogte dat ze cannabis-olie inneemt. Hij heeft er zijn goedkeuring voor gegeven. CBD werkt spierontspannend en pijnstillend. ‘Ze heeft nog geen negatieve bijwerkingen ondervonden’, zegt Huych. ‘Sinds de CBD-olie heeft mijn echtgenote geen spierkrampen meer en zijn de spasmen gedaald. Emilienne krijgt vier keer per dag zes druppels toegediend. Ze kan de CBD nu niet meer missen. We hebben één keer geprobeerd om ermee te stoppen, maar na drie à vier dagen begonnen de spierkrampen terug te komen en waren de spasmen veel heviger.’

Els Van Hoof. Foto: belga

‘Wij begrijpen niet dat het medicinaal gebruik nog niet legaal is’, zegt Huych. Hij pleit er, net als CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, voor dat het gebruik gelegaliseerd wordt voor ALS- en MS-patiënten en kinderen met specifieke vormen van epilepsie. ‘Omdat het medicijn dan (deels) wordt terugbetaald’, zegt Emilienne Verhaegen zelf. ‘Maar ook om het proces trager te laten verlopen en het lijden draaglijker te maken.’

Syndroom van Dravet

Ook Corinna Tempelaere pleit voor de legalisering van het medicinale gebruik van cannabis. Haar zoon, Jo Buntinx (16), heeft het syndroom van Dravet. Dat is een uitzonderlijke vorm van epilepsie die gepaard gaat met moeilijk behandelbare en mogelijk fatale aanvallen. Jo Buntinx heeft nooit CBD toegediend gekregen. ‘Momenteel volstaat zijn huidige cocktail aan medicijnen’, zegt Tempelaere. Maar mochten de medicijnen die de jongen nu krijgt op termijn niet meer volstaan of mocht hij er resistent voor worden, dan zou Tempelaere hem wel cannabis-olie geven. Ook als het dan nog altijd illegaal is. ‘Mijn verstand zou neen zeggen, maar aan de andere kant spreekt mijn moederhart. Je wilt je kind het beste geven.’

De artsen van Jo Buntinx brachten de mogelijkheid van CBD al een keer ter sprake, met de duidelijke vermelding dat het illegaal is. ‘In eerste instantie dacht ik “Oei, cannabis”, maar waarom zou ik het niet geven? Als dat het enige is dat mijn zoon zou kunnen redden? In sommige, uitzonderlijke gevallen moet het gebruik van cannabis onder medisch toezicht en met de goedkeuring van de arts mogelijk zijn’, zegt Tempelaere. ‘Het is belangrijk dat federaal minister Maggie De Block (Open VLD) daar werk van maakt. Als bij sommige patiënten alleen de CBD levensreddend kan helpen, waarom kan het dan niet worden goedgekeurd?’

‘Opletten voor te hoge verwachtingen’

Volgens professor Paul Boon, de voorzitter van de Epilepsie Liga, is de legalisering voor medicinaal gebruik een goede zaak. ‘Maar het probleem is dat de producten met cannabis minder goed gestandaardiseerd zijn dan de klassieke anti-epilepsiemiddelen. Er bestaan vandaag weinig wetenschappelijke gegevens.’ Dat is ook een van de redenen waarom minister De Block het medicinaal gebruik nog niet heeft goedgekeurd. ‘Medische cannabis moet aan dezelfde wetenschappelijke normen en veiligheidsnormen voldoen als de andere geneesmiddelen’, luidt het. Voor Sativex zijn de geijkte procedures wel al gevolgd.

Tegelijk voelt Boon de druk van patiënten en hun families omdat het altijd gaat om zeer ernstige vormen van epilepsie, waarbij de kinderen nog andere problemen ervaren. ‘We zijn voor de legalisering gewonnen, maar waarschuwen voor te hoge verwachtingen: gelegaliseerde cannabis zal niet alle problemen oplossen’, zegt hij.

‘Het is zeker niet onze bedoeling om cannabis op brede schaal toe te laten. Het moet alleen gestandaardiseerd worden. Maar omdat dat via de normale weg lang duurt, zou het ten minste ter beschikking moeten zijn in de vier erkende referentiecentra voor epilepsie in België’, zegt Boon.