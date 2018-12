Sterarchitecten die de bibliotheek heruitvinden, laten boekenplanken zweven of maken plaats voor ontmoetingsruimtes. Toch kan het Real Gabinete Portuguêz de Leitura in het centrum van het Braziliaanse Rio de Janeiro na meer dan 130 jaar nog steeds wedijveren voor de titel van mooiste bibliotheek ter wereld. Verdiepingshoge wandkasten met in totaal bijna 400.000 boeken en een interieur dat weggeplukt lijkt van een filmset. De hemel voor boekenfanaten, toch voor wie Portugees kent.