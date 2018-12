Ondanks de sterke prestaties van de economie is er een recordaantal ‘werkende armen’ in de Europese Unie. België behoort in Europa tot de beste leerlingen van de klas. Maar dat is geen reden tot euforie: het armoederisico is hier vaak hoger.

Tien jaar na de financiële crisis staat de Europese economie opnieuw onder stoom. De gemiddelde groei in de Europese Unie bereikte haar hoogste punt sinds 2007. Ook de werkloosheid maakte de jongste jaren een steile duikvlucht in de Europese Unie. Volgens Eurostat zijn nog 7,6 procent Europeanen werkloos, vijf jaar geleden was dat nog meer dan tien procent. De slag om talent woedt vaak heviger dan de strijd om een job te vinden. Goed nieuws dus. Alleen: ondanks die economische bloedvorm en krapte op de arbeidsmarkt blijkt het aantal werkende armen niet te dalen.

Vorig jaar leefde een op de tien werkende Europeanen (9,6 procent) onder de armoedegrens. Dat leren de vorige week bijgewerkte statistieken van Eurostat, die de Britse zakenkrant Financial Times onder de loep nam. Dat is een record. Het aandeel working poor steeg bijna 16 procent in tien jaar. Voor de financiële crisis de wereldeconomie op de rand van de afgrond bracht, werd 8,3 procent van de werkende Europeanen als arm beschouwd. Ook in 2016 was dat aandeel al gestegen tot het huidige niveau, maar ondertussen dikte het Europese bbp in 2017 aan met 2,4 procent en daalde de werkloosheid met 0,9 procentpunt.

België doet beter

In de meeste EU-landen stijgt het aantal werkende armen, maar hun aandeel verschilt fors van land tot land. Spanje (13,1 procent werkende armen) en Italië (12,3 procent), twee landen die hard werden getroffen door de financiële crisis, kampen veel meer met het probleem dan België. Hoewel het aandeel working poor de jongste tien jaar ook hier steeg (+16 procent), is ons land met 5 procent de op twee na beste leerling van de Europese klas. Alleen in Tsjechië en Finland lopen werkende mensen een lager risico op armoede.

Maar dat is nog geen reden voor euforie. Als we naar het armoederisico bij Belgen kijken, werkenden en niet-werkenden samen, scoren we Europees minder hoog. 15,9 procent heeft een netto-inkomen beschikbaar dat 60 procent lager ligt dan het nationale mediaaninkomen. Dat is – iets – beter dan het Europese gemiddelde (17,3 procent), maar we worden overvleugeld door landen als Nederland, Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk.

‘In België zijn er inderdaad relatief weinig working poor. Wie een baan heeft, is goed beschermd’, zegt prof. Ive Marx, armoedespecialist aan de Universiteit Antwerpen. ‘Maar er gaapt een diepe kloof met mensen die niet aan de slag zijn. Bij gezinnen waar niemand werkt, loopt zelfs meer dan de helft de kans om arm te zijn.’

Meer alleenstaanden

Hoewel dat steeds vaker gebeurt, is het volgens Marx weinig zinvol om de groep working poor uit de algemene armoedecijfers te lichten. Het aantal werkenden wordt individueel geteld, terwijl we armoede op gezinsniveau moeten meten. ‘Het is mogelijk dat iemand met een vaste baan de eindjes niet aan elkaar kan knopen, omdat hij de enige werkende is in een gezin’, zegt Marx. ‘Terwijl iemand die deeltijds aan de slag is, soms ook op een tweede gezinsinkomen kan rekenen.’

De armoede is gestegen bij alle categorieën werkende Europeanen, blijkt uit cijfers van Eurostat – ook bij mensen met een vast contract. Maar degenen met deeltijdse of tijdelijke banen, hebben drie keer meer kans om arm te zijn. Toch is het te kort door de bocht om armoede alleen toe te schrijven aan lage lonen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, zegt de Antwerpse professor. ‘Nederland kent veel meer tijdelijke en deeltijdse banen, maar het aantal working poor(6,1 procent, red.) ligt niet veel hoger dan in België. Sociaaldemografische trends, zoals een toenemend aantal alleenstaanden en meer bepaald alleenstaande ouders, spelen vaak een grotere rol.’