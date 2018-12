Australische hittegolf blijft duren: 49 graden verwacht

In Australië is het op dit moment puffen en zweten. In het westen van het land kan de hitte oplopen tot 49 graden.

Donderdag voorspelden de Australische weerdiensten dat de temperaturen in Marble bar en Pannawonica in West-Australië kunnen oplopen tot 49 graden. Dat is slechts twee graden onder het warmterecord van het land. In 1960 was het 50,7 graden in de luchthaven van Oodnadatta, Zuid-Australië.

De extreme hitte is vooral te voelen in Victoria, New South Wales, West Australia en South Australia en centrale delen in Queensland.

Het weer brengt ook droogte met zich mee. In staten als West- en Zuid-Australië en Tasmanië, is een verhoogde waakzaamheid voor bosbranden. Kinderen, ouderen en zwangere vrouwen moeten extra voorzichtig zijn in de hitte. De overheid waarschuwt ook voor de slechte luchtkwaliteit. Mensen met astma of gevoelige longen moeten extra voorzichtig zijn.