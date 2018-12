Arents wou ‘verbinden, net als zijn voorzitter’ en hoopt N-VA’er te mogen blijven

Joost Arents, de N-VA’er die in het Oost-Vlaamse Ninove een coalitie van Open VLD en Samen in het zadel helpt, hoopt dat hij lid van de partij kan blijven. Hij wil ‘verbinden’, net als Bart De Wever in Antwerpen, luidt het.

‘Voor mezelf blijf ik nog altijd N-VA’er’, zei Arents donderdagochtend op een persconferentie. ‘Maar ik weet niet wat de partij gaat beslissen. Het alternatief was de stad in handen geven van extreemrechts.’

Het bestuur van de lokale N-VA-afdeling had na de verkiezingsnederlaag voor de oppositie gekozen, en dat recent bevestigd. ‘Er is geen toekomst meer voor Joost Arents bij de N-VA’, zegt partijgenote Karolien De Roose aan De Standaard. ‘Hij heeft dit allemaal achter onze rug bekokstoofd. Ik kan met die man niet meer door één deur. Het is hij of ik.’

Arents erkent dat er zware kritiek is in de lokale afdeling van de partij. 'Er zijn mensen bij de partij die scherp reageren, maar ik heb het gedaan in het belang van de stad. Het belang van mijn stad was in dat geval belangrijker dan het partijstandpunt. Ik heb willen verbinden met alle democratische mensen hier aan tafel', zegt Arents.

Naar eigen zeggen heeft hij de nationale afdeling van de N-VA ingelicht over zijn plan en was de eerste reactie er een van 'not amused'. 'Daarna was het windstil. Vanavond is de bestuursvergadering, dan zien we wel of ik moet doorgaan als onafhankelijke. Maar ik verwacht niet dat dat zal gebeuren. Ik denk dat er in de partij genoeg mensen geloven in dit project.'

Onbestuurbaarheid dreigde

‘Meneer Arents gaat nu in tegen de beslissing van zijn bestuur. Het is aan de lokale afdeling om zich daarover te beraden en in voorkomend geval de nodige stappen te ondernemen’, zegt nationaal woordvoerder Joachim Pohlmann.

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor de extreemrechtse partij Vlaams Belang, met 15 zetels er twee te kort had voor een volstrekte meerderheid. Open VLD haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester, Tania De Jonge (Open VLD), liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met de N-VA en Samen, maar met de steun van Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels. De meest krappe meerderheid.