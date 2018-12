De glazen bol van Ben Weyts: republiek Vlaanderen zonder files, maar met dynastie De Wever

In een opvallende kerstboodschap op YouTube neemt Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Dierenwelzijn ons mee naar het Vlaanderen van over dertig jaar.

Op het eerste gezicht zal Vlaanderen op 26 december 2048 niet al te veel verschillen van het Vlaanderen van vandaag. Toch niet volgens Ben Weyts. In dekentjes ingeduffelde opa’s lezen er nog steeds papieren kwaliteitskranten (oef!) bij een knisperend haardvuur. Kleinkinderen kijken nog steeds op naar hun grootouders. In de filmzalen loopt het nog altijd storm voor een film van F.C. De Kampioenen.

Maar wanneer opa Weyts op aandringen van zijn kleinkinderen begint te praten over vroeger, blijkt er toch heel wat veranderd te zijn. Zo zijn files nog slechts een herinnering uit een vaag verleden. Ook de socialisten zijn van de aardbodem verdwenen. Of toch minstens verdreven uit Vlaanderen, dat in 2028 een onafhankelijke republiek werd. Ons buurland? Le Royaume Socialiste de la Wallonie, met koning Elio II als staatshoofd. Al heeft ook Vlaanderen zijn dynastieën, met de oudste zoon van Bart De Wever als burgemeester van Antwerpen.

Die Vlaamse republiek blijkt ook een diervriendelijk land te zijn, waar opgroeiende kinderen het zich niet meer kunnen voorstellen dat dieren ooit onverdoofd werden geslacht. ‘Ze zijn daarmee pas gestopt op 1 januari 2019’, herinnert Weyts zijn kleinkinderen aan het besluit van het Vlaams Parlement van afgelopen zomer. Gevolg door een knipoog. ‘Wie daarvoor heeft gezorgd? Dat is niet belangrijk.’

Al is ook de republiek Vlaanderen blijkbaar geen toonbeeld van daadkrachtig bestuur. Want op de overkapping van de Antwerpse ring is het, zelfs zonder Wallonië als blok aan het been, nog dertig jaar wachten. En de minst realistische voorspelling van Weyts? Dat Anderlecht de komende jaren opnieuw de ene kampioenstitel na de andere in de wacht sleept.